En un nuevo episodio de Sin Editar, el popular programa conducido por Pamela Díaz en YouTube, la invitada especial fue Laura Prieto, quien está en el centro de la atención mediática en las últimas semanas debido a rumores sobre un posible romance con Jean Philippe Cretton, expareja de La Fiera.

Durante la entrevista, la influencer no evitó abordar el tema y preguntó directamente a la entrevistada sobre su situación sentimental, a lo que la modelo respondió con sinceridad: “He tenido intentos de pololeos fallidos, creo que no he encontrado a nadie porque uno se va poniendo más vieja y tiene más mañas. No podría vivir con nadie”.

Laura y sus fotos con Jean Philippe

Luego, la conversación tomó un giro hacia Jean Philippe Cretton, y Pamela Díaz aprovechó para pedirle a Laura una descripción breve del presentador. “Una linda amistad”, respondió, a lo que La Fiera respondió con un brindis: “Salud por eso”.

“Es una linda persona, Jean Philippe”, añadió Prieto, quien, durante la instancia, no pudo ocultar lo bien que se lleva y la cercanía que tiene con el exconductor de programas como Podemos Hablar y Mentiras verdaderas.

Sin embargo, la animadora no perdió la oportunidad de lanzar una broma que desató risas en el set. “Ojalá les dure la amistad”, dijo entre risas, haciendo alusión a los rumores de romance entre ambos y generando un ambiente distendido en el programa.