Nicolás Castillo recibe medida cautelar por agredir a un técnico de básquetbol de la U

Nicolás Castillo, delantero de Universidad Católica, enfrentó este jueves la audiencia de formalización tras la querella presentada en su contra por agredir física y verbalmente al entrenador de básquetbol de la U de Chile, Isaac Arévalo.

El jugador de 31 años asistió al Centro de Justicia de Santiago, donde no se llegó a acuerdo con la presunta víctima y la jueza determinó aplicar una medida cautelar mientras continúa el desarrollo de la causa.

Según información de ADN Deportes, Castillo quedó con la prohibición de “no acercarse a la víctima en términos violentos” y deberá presentar nuevamente el próximo 17 de abril al Centro de Justicia.

Cabe recordar que Arévalo realizó una grave acusación en contra del futbolista en diciembre del 2023, y posteriormente se querelló por los delitos de lesiones leves, daños simples, amenazas y violencia en contexto de estadio.

“Iba en dirección a San Carlos de Apoquindo y Nicolás Castillo se me acerca a preguntarme por qué iba con la polera. Solo al verme con la polera fue matón y me dijo que si no me la sacaba me iba a pegar. Yo le dije que no me la iba a sacar, que estaba trabajando”, comentó el entrenador de la U en diálogo con ADN Deportes.

“En ese momento dijo que iba a llamar a alguien, que esperara y siempre de manera agresiva (...) Después se subió a la camioneta, me vuelve a interceptar y me agrede. Yo me cubrí con lo que pude, después me jaló la camiseta con fuerza y se sube al auto. Yo después atiné a grabar la situación después que dejó de agredirme”, añadió.