La defensa de Gustavo Álvarez para los tres futbolistas de la U más criticados: “Todos los jugadores tienen aciertos y errores”

Chile

Gustavo Álvarez, DT de Universidad de Chile, habló en rueda de prensa este jueves y salió al paso de las críticas de los hinchas que se han concentrado en tres jugadores del plantel.

Luego del último empate con Cobresal, los fanáticos azules apuntaron contra Emmanuel Ojeda e Ignacio Tapia. Al respecto, el técnico de la U señaló que “el rendimiento individual de todos los jugadores tiene aciertos y errores, corregibles como cualquier partido”.

Luciano Pons es otro de los jugadores que ha sido cuestionado por su desempeño hasta la fecha, sin embargo, Álvarez aseguró que “lo veo entusiasmado, comprometido y con muchas ganas de conseguir el objetivo que tenemos como club”.

Respecto al sabor amargo que quedó en Universidad de Chile por no poder vencer a Cobresal, el estratega argentino remarcó que “es un error analizar los partidos partiendo del resultado, lo primero que evalúo es si sucedió lo que imaginé y lo que entrenamos, después reviso el funcionamiento colectivo e individual de los futbolistas, y la sumatoria de eso conlleva al resultado”.

“En ese partido dimos un paso adelante en algunos aspectos, los movimientos que tuvo el equipo en tres cuartos de cancha fueron superiores a los de los últimos partidos. Quizás no diferenciamos la velocidad de las decisiones, a veces confundimos velocidad con vértigo y eso requiere que cambiemos de ritmo cuando es necesario”, agregó.

Por último, Gustavo Álvarez anticipó el duelo contra Cobreloa en Calama. “A la altura hay que respetarla, no temerle, tiene un componente fisiológico seguro, no lo niego, pero también un componente síquico y hay que tener cuidado de no sobrestimarla”, afirmó.

¿Cuándo juega la U vs Cobreloa?

Universidad de Chile visitará a Cobreloa el domingo 31 de marzo, a las 18:00 horas, en el Estadio Zorros del Desierto. El choque se jugará por la sexta fecha del Campeonato Nacional 2024, con transmisión en vivo de ADN Deportes.