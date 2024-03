Ministra Tohá explica el verdadero significado de la frase “más Narbona, menos Craig” pronunciada por el Presidente Boric

Días atrás, el Presidente Gabriel Boric sorprendió a muchos con la enigmática frase “Más Narbona, menos Craig”, durante un evento en la planta desalinizadora de Los Pelambres. Esta declaración dejó a varios ministros, congresistas y al público en general desconcertados, generando especulaciones sobre su significado.

Inicialmente, la ministra del Interior, Carolina Tohá, fue quien arrojó luz sobre esta analogía, aclarando que se trataba de una comparación entre los miembros del Grupo Luksic. En específico, se refería a Andrónico Luksic Craig y Jean-Paul Luksic Fontbona, destacando la importancia de un estilo constructivo en las discusiones.

En este contexto, la autoridad de Gobierno explicó en una entrevista con Radio Duna que la referencia a “Narbona” como constructivo implicaba buscar una manera más eficaz y respetuosa de abordar las diferencias. Esta perspectiva se contraponía con un estilo más negativo simbolizado por la parte “Craig” de la analogía.

“Tenemos que encontrar una manera de discutir que sea constructiva y que llegue a puerto. La declaración del presidente iba en esa dirección, decir más de un estilo constructivo y menos de parálisis o descalificación (…) En la frase del presidente, Narbona es constructivo”, sostuvo la militante del PPD

Se refirió a las críticas de Andróniko Luksic hacia el gobierno

Y ante la pregunta sobre si “Narbona” aludía específicamente a Jean-Paul Luksic Fontbona, la ministra Tohá confirmó que esa era la imagen implícita en la frase presidencial.

Luego, la titular del Interior enfatizó que está llamada a adoptar un estilo más constructivo, no implicaba renunciar a la pasión por las ideas o evitar debates vigorosos. “O sea, que busquemos una manera más parecida a eso para salir adelante en nuestras discusiones. Eso no quiere decir no tenerlas (discusiones), y no quiere decir dejar de estar apasionado con tus ideas (…) Dejar de estar apasionado con destruir al otro, eso hay que superar”, afirmó.

En cuanto a las críticas previas de Andrónico Luksic Craig, la ministra no las calificó como destructivas. “No creo eso. Yo creo que el presidente trataba de decir ‘más de este estilo, menos de este otro estilo’. No lo calificó como destructivo”, cerró.