“Más Narbona, menos Craig”: Qué significa la enigmática frase del Presidente Boric y qué respondió el ministro Marcel al ser consultado

La reciente frase enigmática del Presidente Gabriel Boric, “más Narbona, menos Craig”, durante la inauguración de la planta desaladora de la minera Los Pelambres en puerto Punta Chungo, generó desconcierto y especulaciones en el mundo político. Este mensaje críptico suscitó diversas interpretaciones y llamó la atención de varios sectores.

El mensaje del mandatario se produjo en medio de un discurso dirigido al mundo empresarial, donde invitó a abandonar la “soberbia paternalista que lleva a emitir juicios denigratorios a gobiernos que obedecen a la voluntad popular. Para que se entienda más claro: más Narbona, menos Craig”. Esta declaración ha dejado intrigados a muchos, incluyendo a los expertos en comunicación y a los propios políticos.

A pesar de los intentos por descifrar esta frase, el equipo de comunicaciones de la Presidencia ha declinado hacer comentarios al respecto, al ser abordados por Emol. Incluso, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, admitió en el programa Mesa Central que tampoco tiene claridad sobre el significado de la analogía empleada por el Presidente.

Ante la pregunta del periodista Iván Valenzuela, Marcel respondió: “la verdad es que no sé bien a qué se refería”.

Las hipótesis sobre el significado de la frase y la controversia que causó

Entre las diversas hipótesis que se barajan para entender esta frase enigmática, una de ellas sugiere una posible referencia política entre dos posturas representadas por “Narbona”, asociada a un enfoque más liberal, y “Craig”, vinculado al conservadurismo. Otros análisis, consultados por Emol, consideran que Boric podría estar diferenciando la apertura al diálogo entre los hermanos Jean-Paul Luksic Fontbona y Andrónico Luksic Craig, dado que la minera Los Pelambres es propiedad mayoritaria de esta familia.

Esta ambigüedad en el mensaje presidencial ha generado molestia y críticas por parte de algunos parlamentarios. Desde la oposición, el diputado Jorge Guzmán de Evópoli destacó la “inmadurez e imprecisiones del Gobierno” al no transmitir claramente el mensaje y generar desconfianza ciudadana y empresarial.

Por otro lado, el senador Luciano Cruz-Coke señaló que aunque la frase no se comprende del todo. “La verdad es que no se entiende lo que quiso decir, pero algo positivo, al menos, no pareció”, sostuvo Cruz-Coke.

Dentro del bloque oficialista, el diputado Daniel Melo del Partido Socialista indicó que aunque no entienden la expresión del Presidente, destacó que lo importante es el esfuerzo del Gobierno en potenciar las relaciones entre el sector público y privado para beneficiar al país.

“El alcance de esta frase solo le corresponde al propio Presidente poder aclararla de ser necesario. Acá lo importante es el esfuerzo que ha puesto el Gobierno en potenciar iniciativas y proyectos que beneficien al país”, afirmó el diputado Melo.