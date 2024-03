Brutal asesinato en Argentina: padre mata a puñaladas a su hijo en situación de discapacidad y luego intenta quitarse la vida

La jornada de este miércoles, un brutal asesinato ha causado conmoción en Argentina. Esto, luego que un padre matara a apuñaladas a su hijo de 8 años con discapacidad motriz y luego intentara quitarse la vida.

Según las autoridades del país trasandino, el hecho ocurrió en una vivienda en el barrio San Roque, en la ciudad de Ibarreta. Lugar donde fue el menor fue encontrado sin vida y con una serie de lesiones realizadas con un arma blanca.

Tras las primeras diligencias del crimen, la policía argentina informó que el asesino luego de matar a su hijo identificado como Zamir, grabó un video pidiendo disculpas y se lo mandó a la madre del menor.

“Soy joven todavía, pero ya no voy a seguir más. Yo no quiero que nadie me llore, ni que nadie me lamente. Solo que me entierren y nada más. Creo que esta es la mejor alternativa, si no mucho sufrimiento, tantos años”, escribió el sujeto.

Finalmente, cabe mencionar que el sujeto intentó suicidarse con una escopeta, sin embargo, no le resultó y actualmente se encuentra internado en un centro hospitalario en estado grave.