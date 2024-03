Ministro Cordero por influencia de Hermosilla en elección de jueces: “Con escándalos previos hemos hecho modificaciones y siguen las malas prácticas”

Fue durante la cuenta pública de la Contraloría que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, abordó el reportaje del Centro de Investigación Periodística (Ciper) en el que se daba cuenta de la influencia del abogado Luis Hermosilla en el nombramiento de ministros del Poder Judicial. En concreto, en el arribo de Jean Pierre Matus a la Corte Suprema y Antonio Ulloa a la Corte de Apelaciones de Santiago.

El caso reabrió una discusión de larga data en el país: los mecanismos de nombramiento de jueces en Chile. Sobre las discusión, el ministro de Justicia repasó las modificaciones de fines de los años 90, además de otras reglas para situaciones de audiencias y lobby.

“No hay sistema institucional ni reforma legal que pueda sobrepasar o que pueda resguardar cuando se afecta la integridad en general. De lo que hemos visto, no solo se resuelve con modificación del sistema de nombramiento sobre el cual hay consenso en hacerlo. Se ha avanzado, pero hay consenso en hacerlo, si no que genuinamente se avanza si uno mantiene políticas de integridad y eso no solo tiene que ver con el Poder Judicial, sino también con la profesión legal: el Código de Ética del Colegio de Abogados tiene reglas estrictas para vinculación con jueces en ejercicio. Ese tipo de situaciones hay que observarla”, espetó Cordero.

Pero el secretario de Estado fue más allá: “No nos quedemos con la sensación que con solo modificar la ley vamos a solucionar malas prácticas; implica cambios de conductas, culturales y prácticas de desarrollo institucional que, pese a todos los esfuerzos que hemos hecho, hemos visto que algunas se han mantenido”.

Con todo, dada la multiplicidad de voces que pueden incidir en la llegada de un nuevo juez a alguna partición del Poder Judicial, Cordero aseguró que “la posibilidad de incidir es una de varios”: “Puede hacer reformas orgánicas, pero si no hay un cambio en la política, en la integridad, en las relaciones en que se vinculan los procesos de nombramiento, particularmente en la profesión legal, todas las reformas pueden terminar siendo igualmente limitadas (...) No basta con reformas legales; hay cierta forma de ejercer la función pública que creo que es relevante. La Corte Suprema ha hecho avances significativos en esto y creo que estos hechos harán que la Corte insista sobre ese tipo de asuntos”.

“No necesitamos escándalos para avanzar en esto, porque con los escándalos previos ya hemos hecho modificaciones y siguen produciéndose malas prácticas”, complementó.