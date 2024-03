De Nickelodeon a Chile: quién es Riccardo Frascari, el actor italiano que se luce como un chileno en “La California”

En el mundo del cine, la versatilidad es un tesoro, y Riccardo Frascari, conocido por su papel en Nickelodeon, demuestra que puede llevar su talento a nuevos horizontes. En la película italo-chilena La California, el actor italiano interpreta a un chileno exiliado, mostrando su habilidad para encarnar diversos personajes.

El proceso de transformarse en un chileno para el artista fue un desafío emocionante, o al menos así lo planteó en conversación con Ciudadano ADN, en donde compartió su experiencia de trabajar en el proyecto, destacando la fascinación por el guion y la riqueza de los personajes.

Frascari, nacido en Italia, tiene una conexión especial con el idioma español, que cultivó desde temprana edad. Su experiencia actuando en proyectos latinoamericanos y su tiempo viviendo en Colombia contribuyeron a su fluidez en el idioma. Interpretar a un chileno en “La California” fue un nuevo desafío lingüístico para Frascari, quien trabajó en encontrar el equilibrio adecuado para el acento de su personaje.

“Me tocó actuar en español tres años para un proyecto de Nickelodeon en Latinoamérica (Club 57), entonces actuando todos los días, seis días a la semana en español, y estando con compañeros de toda Latinoamérica. Luego viví 10 meses en Bogotá para la segunda temporada, y la verdad que también me encanta el idioma”, expresó.

“El cachai, el po”

En La California, Riccardo Frascari interpreta a Pablo, hijo de “Allende”, personaje que da vida el gran actor chileno, Alfredo Castro, experiencia que, en palabras del italiano, fue enriquecedora, sobre todo por el idioma. “Me enseñó muchas cosas, el cachai, el po, y muchas cosas que a esta hora no se puede decir (ríe)”, dijo.

Respecto a su llegada al proyecto, el actor indicó: “Yo estaba de hecho grabando en la segunda temporada del otro proyecto en Bogotá cuando Cinza (directora) me llamó y me habló. Luego me mandó el guion y me dijo: léelo, a ver que qué te parece. Lo leí y lo encontré genial, muy bien escrito, con una historia muy fascinante, con muchas facetas y varios colores (...) hay comedia y drama (...) y me parece muy interesante la relación entre papá e hijo que tenían el personaje Alfredo Castro y el mío, y también la idea de interpretar a un chileno”.

Además de su éxito en la pantalla, Frascari también está explorando nuevos horizontes en el mundo del entretenimiento. Recientemente, ha incursionado en el mundo de los videojuegos, protagonizando un proyecto internacional que combina teatro y cine en un formato interactivo.