Anne Hathaway recordó la vez que Christopher Nolan la ayudó en un momento muy duro: “Tuve un ángel”

Christopher Nolan viene de ganar el premio Oscar como Mejor Director gracias a su trabajo en Oppenheimer y se ha mantenido en boca de todos, incluso haciendo noticia con historias del pasado que realzan algunas de sus cualidades.

En una reciente e íntima conversación con Vanity Fair, Anne Hathaway recordó la vez en que el cineasta la ayudó en uno de los momentos más complejos de su carrera y le brindó apoyo cuando nadie más lo hizo.

Y es que la actriz repasó los malos ratos que vivió luego de ganar su propio premio Oscar como Mejor Actriz de Reparto en 2013 gracias a su interpretación de Fantine en Los miserables.

Cuando todo debía ser alegría y celebración, las cosas se volcaron en su contra debido a la mala fama y hate que recibió internet, a tal nivel que el curioso caso se catalogó como el ‘Hathahate’. Esto afectó de tal manera que ni siquiera las productoras de Hollywood querían ‘arriesgarse’ a contratarla, a pesar de que ella no había hecho nada para merecer el odio y repudio de las masas.

“Mucha gente no me daba papeles porque estaban muy preocupados por lo tóxica que se había vuelto mi identidad online”, comentó la intérprete de 41 años aún sin comprender la posición de las compañías.

Pero fue en medio de ese episodio, en el que su carrera parecía hundirse luego de estar muy alto, cuando apareció Nolan para extenderle una mano y ‘rescatarla’. Aunque solamente dándole un impulso y empujón para que vuelva a brillar con su propio talento.

“Tuve un ángel en Christopher Nolan, a quien no le importaba todo eso y me dio uno de los personajes más hermosos en una de las mejores películas de las que he formado parte”, indicó Hathaway.

En rigor, la neoyorquina hablaba de Interstellar (2014), una de las obras más aclamadas del director y que ganó un Oscar por Mejores Efectos Visuales. Allí, interpretó a Amelia Brand. “Mi carrera no perdió impulso como podía haberlo hecho si él no me hubiera apoyado”, añadió.

Asimismo, hay que recordar que un par de años antes ya habían trabajado juntos en Batman: El caballero de la noche asciende (2012), cunado le dio vida a una recordada versión de Selina Kyle/Gatúbela.