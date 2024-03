¿Volverá Moff Gideon? Giancarlo Esposito habló sobre la posibilidad de aparecer en la película “The Mandalorian & Grogu”

“¡The Mandalorian y Grogu llegan a la pantalla grande!”. Así fue anunciada hace un par de meses la nueva película de la exitosa serie de Star Wars y Disney+, lo que mantiene expectantes a los fanáticos por lo que podamos ver en pantalla.

No hay dudas de que hablamos de una de las franquicias más populares en la industria cinematográfica y de uno de sus títulos más destacados de los últimos años. Es por eso que cada noticia relacionada revoluciona las redes.

Y si bien el proyecto no está pensado para el corto plazo, va tomando forma poco a poco y se encuentra en una de las etapas que más genera incertidumbre en torno a su conformación.

Bajo este contexto, uno de los puntos más importantes es el elenco, ver quiénes regresan o quienes se sumarán. Claramente Din Djarin y Grogu son los únicos asegurados como protagonistas, aunque se ha rumoreado que la presencia de Pedro Pascal no es segura. Más allá de eso, algunos nombres que se esperan son Bo-Katan Kryze, Boba Fett, La Armera y Moff Gideon, entre otros.

Precisamente el intérprete de este último personaje se refirió a la posibilidad de retomar su papel. Hablamos de Giancarlo Esposito, quien ha jugado un rol clave como villano.

En una reciente entrevista con GQ, el actor comentó que “me encanta el universo de Star Wars” y destacó que “-amo- a Moff Gideon porque tienes algo que quiero”. Esto, en el marco de un posible retorno al título.

Sin embargo, consignó que por ahora no hay nada seguro. “No tengo planes porque no me han llamado” reconoció, lo que deja dudas sobre su participación en la película. De todas formas, solo queda esperar por información oficial, considerando también que aún no se inicia el rodaje.