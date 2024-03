Pareja de Pablo Herrera se fue con todo contra actriz de Mega: “Ridícula”

El pasado viernes, el programa El Antídoto decidió hacer una parodia de Pablo Herrera, que no le gustó nada a quien actualmente es su pareja.

Es que el cantante ha estado en la palestra durante los últimos días, debido a polémicos dichos sobre la seguridad del país y también duras críticas a Mon Laferte.

Debido a esto, el espacio de Fabrizio Copano decidió burlarse del artista, con una performamce realizada por la actriz María José Quiroz.

Una donde la intérprete aparecía cantando algunos temas del artista, pero con una letra muy diferente, aludiendo a sus últimas controversias.

Pareja de Pablo Herrera y sus dardos

Frente a esto, Karoll Román, polola del cantante, decidió expresarse por redes sociales. Y lo hizo en un mensaje que fue replicado por la misma María José.

“Qué fome y triste tu parodia de Pablo Herrera, no te queda nada más que burlarte y expresar palabras de odio con palabras que él jamás dijo; jugaste con sus grandes canciones, que antes de cantarlas, debiste lavarte la boca”, le dijo.

Y agregó que “no te queda más que estar en un programa que solo se ríen de los demás y que solo ustedes se ríen. Ridícula. Atte: la pareja de Pablo Herrera”.

Eso sí, no fue su único dardo, ya que en otro posteo señaló “mira para lo que te contrataron, para ir a burlarte y cantar. Para burlarte eres seca, para cantar no te alcanza. No se puede pedir más a un programa hecho por Copano”.

Un material que fue compartido por la misma actriz de Mega, quien decidió dejar en evidencia los mensajes que recibió de la pareja de Pablo Herrera. ¿Qué tal?