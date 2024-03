“Peaky Blinders”: Conoce los nuevos detalles de la próxima película que ya confirmó el regreso de uno de los protagonistas

No hay dudas de que Peaky Blinders es una de las series más populares de la BBC y con gran impacto mundial gracias a su distribución vía Netflix, y cada noticia relacionada a la expansión de la historia genera un gran revuelo y despierta el interés de los fanáticos.

Después de 36 capítulos divididos en 6 temporadas que se emitieron desde 2013 hasta 2022, las puertas quedaron abiertas para seguir explorando. Y si bien se confirmó que la sexta entrega sería la última tanda de capítulos, se comenzó a hablar de nuevas películas que servirían para expandir la trama.

Así, poco a poco se han ido entregando detalles de las apuestas cinematográficas. Hay que recordar que también se habla de algunos spin-off que abordarían otras épocas o historias independientes dentro del mismo universo ficticio. Pero lo más llamativo es el film que serviría como continuación de lo visto en la serie y que ya fue confirmado en 2023.

Sin embargo, la confirmación de la cinta no dejaba del todo conforme a los seguidores, ya que no se habían dado muchos detalles y no se sabía nada concreto sobre qué o a quiénes podríamos ver.

Pero hoy las cosas son diferentes y van mucho mejor conforme a lo que esperan los fans. Y es que el creador de la serie, Steven Knight, que también estará al mando de los futuros proyectos cinematográficos, reveló información importante que aumenta el hype.

El regreso de Thomas

Al hablar de una película secuela, es lógico pensar que deberían reaparecer todos los personajes que formaron parte de la historia central, pero lo cierto es que no había confirmación y aún se sabe muy poco sobre el reparto confirmado.

Pero fue el propio cineasta quien confirmó uno de los regresos más importantes. En conversación con Birmingham World, Knight confirmó el regreso de Cillian Murphy como Tommy Shelby, algo que tampoco estaba confirmado y generaba preocupación. “Definitivamente, va a regresar para el proyecto”, comentó.

Esta afirmación llega un par de años después de que el actor ganador del Oscar hiciera público su deseo de retomar el papel. “Si hay que contar más historias, ahí estaré”, aseguró en su momento.

Además, Steven afirmó que el rodaje de la nueva película de Peaky Blinders comenzará en septiembre, por lo que no habrá que esperar mucho para ir recibiendo nuevas actualizaciones en torno al reparto, la trama y mucho más.