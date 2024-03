Margot Robbie se pone al frente de una nueva película de adaptación sobre un popular videojuego

La industria cinematográfica ha apostado bastante en realizar adaptaciones de diversos videojuegos, ya sea en formato de serie o en películas, y el próximo título en dar el salto a la gran pantalla será Los Sims.

Mientras nos mantenemos a la espera de Fallout, la segunda temporada de The Last of Us, por nuevas noticias de God of War así como también ya podemos disfrutar de Halo, el juego de simulación social tendrá su propio paso al formato cinematográfico.

Según consignó The Hollywood Reporter, esta iniciativa llega de la mano de LuckyChap Entertainment, productora de Margot Robbie que fue fundada en 2014 junto a Tom Ackerley, Josey McNamara y Sophia Kerr.

La compañía, que está detrás de títulos como Yo, Tonya, Saltburn y Barbie, trabajará en colaboración con Electronic Arts, encargados de la distribución del juego desde el 2000. Esto es visto con buenos ojos conforme a la fidelidad del film respecto del título gamer, ya que también influirán a nivel creativo.

Además, los reportes especializados apuntan a que el proyecto ya está bien avanzado, a tal punto de que ya se tiene el nombre de la directora a cargo: Kate Herron, quien está detrás de la primera temporada de Loki.

Herron también se encargará de la escritura del guion, donde trabajará junto a Briony Redman, con quien tuvo una reciente colaboración episodio de la serie Doctor Who.

Por ahora solo queda esperar por nuevas actualizaciones sobre la película de Los Sims, pero teniendo en cuanta que ya han avanzado significativamente, y Margot Robbie asumirá un desafío similar al de Barbie, no debería pasar mucho tiempo antes de nuevas noticias.