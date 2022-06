Cillian Murphy deja las puertas abiertas a futuros proyectos de “Peaky Blinders”

Cillian Murphy, quien da vida a Thomas Shelby en Peaky Blinders, aseguró que estaría dispuesto a regresar en futuros proyectos de la producción para ampliar la historia.

Este viernes 10 de junio se estrenó la sexta temporada de la exitosa serie en Netflix, la entrega que le pondrá fin a un ciclo. Sin embargo, no es el cierre definitivo.

Si bien es la última temporada, marca únicamente el término de este formato, ya que el creador de este título, Steven Knight, está preparando una película secuela.

Pero las ideas para el futuro de la historia no quedan ahí, ya que también aseguró que tiene en mente algunos spin-off centrados en ciertos personajes.

Al hablar de títulos independientes que desprenden de una trama central, es común que se dejen de lado algunos argumentos de la serie de origen.

Bajo este punto, existía la duda si los eventuales proyectos de Knight contemplarían a toda la familia Shelby. A pesar de que es muy probable de que varios personajes queden fuera, Thomas sería imprescindible incluso enfocándose en otros miembros.

Los Peaky de Thomas Shelby

En conversación con Deadline, Cillian Murphy aseguró que tiene disposición absoluta para todo lo que venga en torno a Peaky Blinders. Así también se lo hizo saber a Steven Knight, diciéndole que le gustaría estar en cada miniserie o película.

Como se trata de un formato de serie británica, es diferente a lo que suele pasar con las largas producciones que consumen a los rostros y le impiden trabajar en más proyectos. Esta libertad fue valorada por el actor.

“Pude hacer obras de teatro y otras películas. Creo que si me hubieran quitado la capacidad de hacer otro trabajo, no me sentiría tan agradecido, pero me siento tremendamente agradecido“.

Así fue como destacó los años que ha pasado en este título. “Casi un década de mi vida. Creo que encontré algunos de los mejores guionistas en esta serie y algunos de los mejores actores que he conocido”.

“Nunca pensé que llegaría a interpretar a un personaje que duraría una década y que sería capaz de profundizar tanto y tener un material tan rico“, añadió.

Así fue como Murphy aseguró que “si hay que contar más historias, ahí estaré“, entregando una buena noticia para los fanáticos de la serie que siguen a Tommy Shelby.