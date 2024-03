“Todavía pueden aportar”: Ricardo Gareca defiende el regreso de los referentes de la Generación Dorada antes de su debut en La Roja

Ricardo Gareca, entrenador de la selección chilena, habló en la antesala de los amistosos frente a Albania y Francia en el marco de la fecha FIFA y valoró regreso de los referentes de la Generación Dorada.

“Es un partido que lo tomamos con mucha expectativa. En lo personal y como cuerpo técnico estamos muy entusiasmados por este primer partido”, inició comentando el DT de La Roja en conferencia de prensa.

En esa línea, el estratega argentino se refirió al regreso de los jugadores más experimentados, específicamente de Claudio Bravo, Mauricio Isla y Eduardo Vargas. “Los vemos bien. Hablando con Eduardo, ha llegado con mucho entusiasmo y bien preparado. Lógicamente que quizás con alguna falta de continuidad por estar tanto tiempo inactivo, pero que en algún momento tiene que comenzar y vemos propicio que comience con semejante exigencia”, indicó.

“Son muchachos que se podría decir que la selección es su casa. Vuelven y retoman después de tanto tiempo, a algo que ya conocen, que tiene sentido de pertenencia. Si bien deben estar ansiosos porque en este caso que les toca volver a jugar desde el inicio, me imagino que debe estar con muchas ganas”, añadió, adelantando la formación titular.

Respecto a Bravo, comentó que “iremos viendo a los tres arqueros, al principio tiene la oportunidad Claudio. Quiero verlo, está en óptimas condiciones y queremos darle los minutos que no está teniendo en su club. Más allá de la responsabilidad que tenemos de enfrentar a otras selecciones como Albania y Francia, verlo y darle esta posibilidad me parece que lo agarra en un momento lindo de su carrera”.

“Me parece que tanto él (Bravo) como Alexis Sánchez, Eduardo Vargas y Mauricio Isla, los vemos muy bien y conectados con el grupo. Queremos verlos y saber si ellos están realmente muy mentalizados con la selección, cosa que me manifestaron del primer momento. Creemos que todavía le pueden aportar a la selección”, complementó.

Ricardo Gareca y su debut al mando de La Roja

Por otra parte, el DT anticipó el duelo de este viernes ante Albania. “Me interesa ver a un Chile protagonista, que respete todo lo que ha mostrado a lo largo de su historia y de los grandes jugadores que ha tenido. Ojalá que podamos ser del agrado de la gente que nos venga a ver al estadio y que nos vean desde el país”, afirmó.

Además, destacó la importancia de “ir conformando un grupo, en el cual iremos viendo no solo el comportamiento y rendimiento dentro del campo de juego, sino que todo lo que tenga que ver afuera. No solamente me importa lo que rindan, sino que también que un grupo se vaya consolidando para todo lo que se nos viene”.

Por otra parte, el estratega volvió a referirse a sus dichos sobre Ben Brereton. “Dije que estando en una selección de habla hispana, es importante que hable español. Dado las lesiones que se produjeron, vimos bien que tuviera la posibilidad de estar en la selección. Aparentemente me entiende, pero hay que hablarle despacio. Me dijo que le gusta jugar de centrodelantero”, detalló.