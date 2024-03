Camilísima se defiende luego de ser criticada en redes sociales por salir con Sebastián Ramírez a pesar de la denuncia por VIF en su contra

El festival de música Lollapalooza, celebrado en el Parque Bicentenario de Cerrillos este fin de semana, no solo atrajo a fanáticos de la música, sino que también fue escenario del primer avistamiento público de Sebastián Ramírez tras ser denunciado y detenido por agredir a su expareja. En este evento, el ex Gran Hermano Chile fue visto en compañía de Camila Campos, conocida como Camilísima.

La presencia de Sebastián Ramírez junto a Camilísima generó controversia y críticas en las redes sociales, especialmente dirigidas a la periodista por salir nuevamente con alguien acusado de violencia intrafamiliar. Ante estas reacciones, Camila Campos decidió responder a través de sus redes sociales para defenderse y aclarar la situación.

La defensa de Camilísima

En su declaración, Camilíma enfatizó que ella establece sus propios límites y no tolerará insultos ni ataques. “Como en todo y desde siempre, los límites los pongo yo y no seguiré permitiendo que se me insulte y garabatee. Nadie es dueño de la verdad. Y lo más importante: tarde o temprano esta siempre triunfa”, afirmó.

La joven periodista y exchica reality también hizo hincapié en la importancia de la responsabilidad al juzgar a otros y cómo los mensajes negativos pueden causar daño. “Quienes insultan y acosan no tienen idea de lo que realmente está pasando, solo leen, repiten y odian. No celebran los éxitos de las personas y se hacen presentes solo cuando hay morbo”, expuso.

“Yo no funé a nadie, yo aclaré información falsa. El origen de la funa está totalmente desvirtuado. Yo no me expondría con una persona de la manera en la que todos están pensando”, añadió.

Finalmente, Camilísima concluyó diciendo que estos ataques que reciben son curiosos, “porque en el festival nos rodeamos de cariño, de personas que realmente dan la cara y no se esconden detrás de un celular a molestar a nadie. Sean responsables a la hora de juzgar. Hacen mucho daño con sus mensajes y es lamentable por ustedes, no por mí. Mi vida sigue igual y feliz como siempre. Vivan la suya de la misma manera”.