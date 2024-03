“No tiene nada de malo”: Trinidad de la Noi aclara los rumores sobre su supuesta relación con Esteban Grimalt

Trinidad de la Noi, la conocida modelo y rostro de televisión ha sido una de los nombre que ha aparecido en el Parque Cerrillos para la segunda jornada de Lollapalooza Chile 2024.

Y precisamente en esa instancia, y en diálogo con ADN.cl, la misma se sinceró sobre su supuesta relación amorosa con Esteban Grimalt, el deportista con quien ya se le había vinculado previamente durante los Panamericanos.

“Yo entiendo que la gente invente cosas o hable cosas y que aumente esta bola que se corre. Creo que no lo hacen con mala intención”, planteó. “A Esteban lo conozco, me cae muy bien, es muy buena onda”, siguió.

Ambos se conocieron durante la realización de los Juegos Panamericanos y a día de hoy comparten un grupo de amigos en común. De hecho, en ese contexto colectivo se les ha visto juntos.

“La gente puede creer o no creer, puede seguir alimentándose de los rumores, pero por ahora no ha pasado nada, no tengo nada con Esteban”, dijo en referencia al jugador de voleibol chileno.

Según la misma, en este minuto no está pensando precisamente en el amor y sí en pasarlo bien, salir adelante y recuperar su vida. Todo teniendo como antecedente un quiebre matrimonial reciente.

Sobre la seguidilla de rumores, De la Noi explica que sí le afectan, pero no a un gran nivel. “Como que tampoco tiene nada malo, no es un cahuín que trata de hacer daño”.