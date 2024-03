Por decorar una sala con una cortina de colores: acusan a docente de “imponer su tendencia homosexual” a estudiantes

Desde el Movilh dieron a conocer un inusual caso de homofobia en el Colegio San Francisco Misionero de Maipú. Se trata de un docente que denunció haber sido acusado de imponer su “tendencia” homosexual a los estudiantes, por decorar una sala con una cortina de cumpleaños.

El afectado contó que decoró la sala de clases al inicio del año escolar “para recibir a los estudiantes, debido a que era la primera vez que ejercía como profesor jefe de curso”.

Colegio San Francisco Misionero de Maipú Ampliar

Ante esto, señaló que su jefa directa le pidió conversar para decirle: “Yo no tengo ningún problema con su tendencia, pero no me parece que la intente imponer a los estudiantes con esa cortina de colores, porque a los apoderados les va a molestar (...) por lo que voy a necesitar que la saque”.

“A pesar de mis explicaciones de que la cortina no representaba ningún tipo de imposición me sentí humillado y me angustié. ¿Cómo podía una cortina de colores imponer mi orientación sexual a mis estudiantes que estaban emocionados por recibirme este año escolar como su profesor jefe?”, dijo el docente.

“Hemos enviado una carta solicitando investigar”

Tras lo ocurrido, el profesor recibió una licencia tras acudir a la Asociación Chilena de Seguridad, y denunció lo sucedido en la Dirección del Trabajo.

El vocero del Movilh, Óscar Rementería, sostuvo que “los hechos denunciados son tan insólitos como ofensivos, además de reflejar prejuicios e ignorancia total por parte de quienes resulten responsables (...) nos recuerdan lo mucho que falta capacitar sobre orientaciones sexuales o identidades de género”.

“Hemos enviado una carta solicitando investigar los hechos y sanciones contra los responsables del abuso (...) La dirección del establecimiento respondió de muy buena manera, mostró preocupación por lo denunciado y, tras investigar, determinará qué medidas adoptar”, finalizó.