Arturo Vidal minimiza el fin de la racha alba en el Superclásico: “Si no sales campeón al final, no sirve de nada”

Santiago

Uno de los pocos jugadores de Colo Colo dispuestos a hablar tras perder la racha de 23 años sin derrotas en el Monumental ante la U de Chile fue el volante Arturo Vidal, autocrítico con lo hecho por el plantel en Pedreros.

“El primer tiempo lo regalamos, nos costó mucho. Nos equivocamos. Eso fue después de un partido muy duro en Paraguay, nos costó el primer tiempo. Hicieron un autogol y después no llegaron más. No podemos regalar nada, hay que mirar las cosas malas para que no vuelvan a ocurrir. Vean en Europa como le va a los equipos después de jugar Champions. Queríamos ganar, no se pudo, pero a levantar la cabeza, nos queda una final todavía”, dijo el “Rey Arturo”, destacando el hecho de haber jugado todo el compromiso.

“El profe me dio mucha confianza, aguantó. Entrené un puro día antes del partido y me dio la confianza para jugar 90 minutos. Ojalá el miércoles ya pueda estar al 100% y darle la clasificación a Colo Colo a la Libertadores, que es para lo que vine”, enfatizó, minimizando el hecho que hayan perdido las rachas históricas ante la U de Chile.

“Si no sales campeón al final, no sirve de nada. Eso es lo que te exigen acá y a eso es lo que tenemos que apuntar. El camarín quedo triste, todos queríamos ganar este partido por ser un clásico y nos daba confianza para el miércoles, pero tendremos que ver el partido de nuevo para no cometer esos errores. En el primer tiempo nos equivocamos mucho”, dijo, descartando el hecho de que la negociación que el equipo mantiene por los premios de la Copa Libertadores haya sido factor.

“Esas cosas las dejamos en la interna, no es excusa para estos partidos. No tuvimos tiempo antes, no es motivo de desconcentración. Nos pasó la cuenta el partido en Paraguay, en el primer tiempo entramos dormidos. Felicito a la U, pero nos quedan muchas cosas importantes por pelear. El partido del miércoles es el más importante del año”, remarcó el bicampeón de América, que puso el foco para lo que viene.

“Salir concentrado desde el primer minuto y no perder más de acá hasta fin de año”, concluyó Arturo Vidal en el estadio Monumental.