Danilo Díaz analiza la victoria azul en el Superclásico: “Colo Colo cometió un error en la estructura de su equipo”

Santiago

Al momento de desmenuzar el triunfo de la U de Chile sobre Colo Colo en el Estadio Monumental, Danilo Díaz fue el encargado de desarrollar el análisis en ADN Deportes, poniendo el foco en torno a los problemas que mostró el “Cacique”.

“Colo Colo cometió un error en la estructura del equipo inicial: tiene que jugar con un 9. Le pedía a Paiva o Pizarro, un 9 posicional. Quizá le sirvió para otro tipo de partidos, pero jugando de local necesitaba una referencia en el área. Le cambió mucho la historia cuando puso a Paiva, ya los defensores de la U tenían una marca donde ir, había alguien para tocar y aguantar. Almirón jugó mucho con la planilla, la canchita, lo que venía haciendo el equipo, pero le faltó ese 9 que va a la pelea”, dijo, junto con advertir el poco fuelle de Arturo Vidal y Carlos Palacios al cierre del encuentro.

“Ninguno de los dos ya estaba, Opazo tampoco sobre el final. Wiemberg tampoco pudo ser. La tensión en la cabeza de los jugadores, por más que digan que no, era perder la racha. En los últimos 15 minutos se jugó muy poco”, dijo Danilo Díaz, cuestionando la salida de Leonardo Gil.

“No estaba para salir, estaba con el remate de media distancia, pateando los corners y tiros libres. Estaba enchufado en el partido”, explicó el “Tenor del Pueblo”, apuntando las fortalezas que tuvo la U de Chile en el Monumental.

“Gustavo Álvarez le puso mucha gente al medio, lo presionó. Guerrero hizo un esfuerzo enorme ahí y en la salida, a los centrales. No hicieron muchas faltas dentro del área, cuestión que no los encerró. Lo que refleja este partido es que, si hacemos el podio, Castellón no está ahí, aunque tuvo dos buenas intervenciones. Los centrales cumplieron un gran partido, el de Zaldivia es perfecto”, remarcó Danilo Díaz desde la caseta de ADN Deportes en Pedreros.