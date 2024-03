El feroz cahuín que remece a Julián Elfenbein: afirman que su ex se emparejó con el ex de su actual polola

Hace unos días, Julián Elfenbein decidió gritarle al mundo que tenía un nuevo amor. Y lo hizo subiendo una foto con su actual pareja.

La mujer, a la que el animador abrazaba alegremente en la instantánea, no era conocida en el mundo del espectáculo.

Sin embargo, horas más tarde, diversos espacios destaparon su identidad: se trataba de Verónica Calderón, la menor de las hijas del fundador de Ripley, Alberto Calderón Crispín.

Una fémina reconocida en el mundo de los negocios, que ya llevaría unos cinco meses con el conductor, luego de su discreto pololeo con Mane Swett.

El cahuín sobre el nuevo amor de Julián Elfenbein

Así, tal como se supieron estos datos sobre la nueva compañera de la figura de CHV, en el programa Qué te lo Digo, la periodista Paula Escobar destapó un cahuín mucho mayor.

Resulta que la reportera señaló que la ex mujer de Julián, Daniela Kirberg, estaría pololeando nada menos que con el ex de Verónica Calderón, Ricardo Vásquez.

“Daniela Kirberg y Julián Elfenbein son ex, cierto. Ricardo está pololeando con Daniela, pero Ricardo Vásquez, y esto es una información muy, muy sabrosa, digamos, es nada más ni nada menos que el ex de Verónica Calderón, polola de Julián Elfenbein”, lanzó en el panel.

La información dejó de una pieza a sus compañeros, que empezaron a bromear con la canción Felices los cuatro, de Maluma.

Ampliar

“Esto me lo comentaron a mí desde el círculo muy cercano a Daniela y a Julián, porque ellos todavía tienen amigos en común. En el fondo me decían: ‘Bueno, ¿tú sabías que Julián está pololeando con la ex del actual de la Daniela Kirberg?’. Y ahí yo dije: ‘¡Queee!”, continuó Escobar.

De esta forma, la periodista destapó el extraño cuarteto amoroso en que estaría involucrado Julián Elfenbein, su exmujer y sus actuales parejas. ¿Qué tal?