Mariana Loyola reflexiona sobre el 8M: “Los hombres no hacen la pega, no basta con empezar a lavar los platos y bajar la tapa del water”

Maria Loyola reflexiona sobre el 8M: “Los hombres no hacen la pega, no basta con empezar a lavar los platos y bajar la tapa del water”

En el Ciudadano ADN somos fanáticos de las producciones audiovisuales de factura chilena. Por eso, tuvimos la oportunidad de conocer más detalles de la nueva teleserie nocturna de Canal 13, Secretos de Familia, justicia para Sara, junto a una de las integrantes del elenco, Mariana Loyola.

“Lo pasé chancho haciendo a la Raquel”, comentó la actriz al inicio de la conversación, quien también explicó que la producción inició sus labores en plena pandemia, en el año 2021.

Sobre su personaje, Loyola dijo que “tiene un abanico emocional súper amplio desde el lugar cuico, altanero y caprichoso, hija de su papi y llena de secretos”.

“Es una mujer viuda que ha sufrido harto también. No es solo la villana, en comparación al personaje de Dani - Ramírez -, que es la heroína”, explicó la intérprete de Secretos de Familia, la que se estrenará este domingo.

Reflexiones sobre el 8M

En el último tiempo, Mariana Loyola ha participado en una campaña enfocada en poner fin a la norma que administra bienes conyugales por maridos. A raíz de aquello, la actriz comentó que “son bien impresionantes las discusiones que se generan”.

“Queremos informar a todas las mujeres, no solo a las que hemos tenido acceso a educación y conocimientos o a las que hemos tenido mamás que nos dijeron ‘hey, cásate con separación de bienes, cuida tus cosas’”, planteó.

A lo anterior, la artista dijo que en la sociedad “el hombre tiene todas las de tomar y me sigue impresionando que los hombres sigan remando para el otro lado”.

“Yo creo que nosotras hemos hecho bien la pega. Salimos a marchar, nosotras paramos, exigimos igualdad de condiciones y de sueldo, que por lo menos en mi área no sucede. Pero los hombres no hacen la pega. No basta con empezar a lavar los platos y bajar la tapa del water, ni decir que estás deconstruido”, aseguró.

Opiniones sobre el Gobierno en esta materia

Acto seguido, Loyola fue consultada sobre si el actual mandato del Presidente Boric ha estado a la altura de esta situación, ante lo que respondió de manera decidida que “sí”.

“Ha habido harta crítica desde mi sector. Yo encuentro que a nivel del Ministerio de la Mujer, la ministra Orellana ha hecho súper bien la pega. Se avanza en términos de decretos de ley muy potentes. La recuperación de las lucas de la Ley de Papitos Corazón es bien impresionante”, comentó, para luego decir que “en términos de cultura, yo creo que es un poco más complejo”.

“Creo que se vino a ordenar un buque que estaba bien despelotado…En los tiempos que corren la cultura es vital para sacar a los cabros de la delincuencia”, añadió.