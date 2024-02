“Es súper distinta a la personalidad de la Martita”: Daniela Ramírez adelanta detalles de Secretos de familia, la nueva nocturna de Canal 13

Este domingo 10 de marzo se estrena Secretos de familia, justicia para Sara, la nueva teleserie nocturna de Canal 13. Por eso, en el Ciudadano ADN tuvimos la oportunidad de conversar con su protagonista, Daniela Ramírez.

La nueva ficción de la señal abierta irá a la par de Generación 98, otra producción en la que participa la actriz encarnando a la popular Martita. Y a propósito de ese personaje, Carlos Costas y Sandra Zeballos comentaron con la intérprete el hecho de que durante la reciente noche del Festival de Viña pudo ver el show de Maná, banda que posee una canción que representa a su personaje de la nocturna de Mega.

“Martita se desdobló y vino al festival. No sabía que me gustaba tanto Maná, pensé que me sabía dos canciones, pero me sabía diez”, dijo, entre risas

El retorno de Canal 13 a las teleseries

De acuerdo a Daniela Ramírez, el hecho de que más canales habiliten un área dramática “es bueno para la industria, para los actores y para los equipos, para todos”.

“Estamos muy contentos de que haya salido a la luz esta teleserie, que, además, es súper buena, es un thriller policial. El género invita al misterio y al suspenso. Además, está tan cerca del núcleo familiar, donde los sospechosos pueden ser los que tienes más cerca”, expuso.

A la par de su transmisión a través de televisión abierta, la producción en la que participa Ramírez estará disponible a través de Amazon Prime. “Es un privilegio y un honor también”, compartió la actriz.

Más detalles de Secretos de familia, justicia para Sara

La nueva nocturna del 13 relata la historia de Elena Valdés, una mujer que vive en el extranjero luego de decidir irse del país para desarrollarse profesionalmente. Un día, Sara recibe una llamada de su hermana pidiendo ayuda, ya que se encuentra pasando una complicada situación. Cuando la protagonista arriba a Chile, su hermana desaparece en extrañas circunstancias, para luego aparecer muerta. Ese es el puntapié inicial de la producción protagonizada por Daniela Ramírez, Francisco Reyes, Álvaro Rudolphy y Mariana Loyola.

“Es un tremendo elenco, de lujo. Mariana Loyola tiene un papel increíble. Es una villana perfecta, la madre que tiene un tipo de competencia con la hija y una relación súper tirante, viciada”, describió Ramírez.

Respecto a su personaje, la actriz adelantó que “Elena es súper distinta a la personalidad de la Martita de Generación 98″.

“Tiene carácter, es una mujer autónoma e independiente. Es súper controladora consigo misma y exigente. Viene aquí a reencontrarse con esta familia por la cual se fue de Chile escapando un poco de presiones y expectativas”, agregó.