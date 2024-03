Podcasts chilenos “Historias de Golpe”, “¿Quién mató a Anna Cook?” y “Corderos” logran nominaciones a Premios Ondas Globales 2024

Los Premios Ondas Globales del Podcast, los principales galardones internacionales dedicados exclusivamente al sector del podcast en español, ya tienen los nominados de su tercera edición.

Este 2024, los podcasts chilenos “Historias de Golpe” de ADN Radio y “¿Quién mató a Anna Cook?” y “Corderos” de Podium Podcast lograron postulaciones a los galardones internacionales.

Los 70 nominados a los premios organizados por PRISA Audio y Cadena SER han sido seleccionados por un jurado internacional especialista en medios de entre las 1.252 candidaturas recibidas este año.

En total, este año los Premios Ondas Globales del Podcats incluyen 56 proyectos procedentes de 36 productoras o creadores en audio de 12 países. Una gran parte de las nominaciones proceden de empresas independientes, junto a proyectos de medios de comunicación y plataformas de audio líderes en el ámbito hispanohablante.

El anuncio de nominados se ha comunicado en un acto oficial retransmitido en directo y celebrado en la LaCoproductora, productora de contenidos audiovisuales del grupo PRISA ubicada en Madrid. En él han intervenido la directora general de PRISA Audio, María Jesús Espinosa de los Monteros, e Isabel Salazar, country manager de Podimo España, patrocinador principal de esta edición de los premios. La lectura de los nominados corrió a cargo de Fizpireta y Uy Albert, conductores del podcast Reyes del Palique.

“Número récord”

El evento comenzó con la intervención de la directora general de PRISA Audio, María Jesús Espinosa de los Monteros, que valoró el número y la calidad de los trabajos recibidos este año, procedentes de 19 países de la escena internacional: “Estamos convencidos de que este número récord es un testimonio de la calidad y diversidad del talento que existe en el ámbito del podcasting en todo el mundo”.

La también presidenta del jurado de los premios destacó “el elevado nivel de excelencia y creatividad, lo que muestra la consolidación del audio como nueva industria cultural”.

Por su parte, la country manager de Podimo España, Isabel Salazar, destacó la colaboración con PRISA Audio y el apoyo de Podimo a los Premios como patrocinador principal de esta edición: “Ya son tres años dando visibilidad a creadores y productoras, una labor que también forma parte de nuestro ADN, y que fortalece la industria”.

“Estamos seguros de que seguiremos recorriendo este camino juntos y tendiendo los puentes necesarios para hacer de la industria del podcast de habla hispana una mucho mejor”, añadió.

Durante el encuentro, retransmitido en directo a través de la cuenta de Youtube de los Ondas y la Cadena SER, Espinosa de los Monteros desveló la fecha y localización de la ceremonia de entrega de las estatuillas de esta edición: será en una gala que tendrá lugar el próximo 19 de junio en el Teatro Circo Price de Madrid.

Los ganadores se darán a conocer previamente, tal y como se comunicó durante la retransmisión: el próximo 10 de abril, a las seis de la tarde (hora española), en el programa La Ventana de la Cadena SER. Este mismo día se comunicarán también los premiados al mejor Podcast Revelación y a la Trayectoria en la industria del podcast en España y Latinoamérica que, a diferencia del resto de nominados, serán designados por elección directa por el jurado. Como novedad, este año se incorpora una nueva categoría, la de Mejor Videopodcast. Por tercer año consecutivo, la gala será el colofón para rendir homenaje a los trabajos y profesionales más excelentes del sector.

Los nominados

Mejor Producción:

“Hundido. La historia del ARA San Juan” - Anfibia Podcast (Argentina)

“El País de los demonios” - Spotify (España)

“Modo noche” - Storytel (España)

“Escándalo Mexicano” - Wondery y Amazon Music (México)

“El guerrillero” - Yes We Cast (España)

Mejor Guion

Carles Porta y Neus Sala - “¿Por qué matamos?” - True Crime Factory y Audible (España)

Almudena Ariza “El guerrillero” - Yes We Cast (España)

Rodrigo Fluxá “¿Quién mató a Anna Cook?” - Podium Podcast (Chile)

Carlos Puig “Escándalo Mexicano” - Wondery y Amazon Music (México)

Polo Menárguez y Daniel Romero - “La esfera” - Podium Podcast (España)

Mejor Podcast Conversacional

“Nadie sabe nada” - Cadena SER y SER Podcast (España)

“¿Quieres ser mi amigo?” - Podimo (España)

“Meterse al rancho” - Spotify (Colombia)

“Saldremos mejores” - Podium Podcast (España)

“Huevos revueltos con política “- La Silla Vacía (Colombia)

Mejor Diseño Sonoro

Berídic Sulfúric por “Nido de avispas” (España)

Luciano Correa por “Corderos “ - Podium Podcast (Chile)

Andreu Quesada por “La fucking condición humana” - El Extraordinario (España)

Soledad Ruiz por “Spectrum” - Ensayos sobre el sonido y la escucha (España)

Teo Rodríguez por “La esfera” - Podium Podcast (España)

Mejor Branded-podcast

“La fabulosa condición humana” - El extraordinario (España)

“El legado de Odette” - Podium Podcast (España)

“Duolingo Spanish Podcast: The Mystery of the Itata” - Adonde Media (Estados Unidos)

“Cómo suena un edificio” - Yes We Cast (España)

“Titania” - Podium Podcast (España)

Mejor Podcast Experimental

“El podcast de Amazondas” - Amazondas (Perú)

“Spectrum” - Ensayos sobre el sonido y la escucha, de Soledad Ruiz (España)

“La depresión Momposina” - Radiotelevisión de Colombia

“Ecos” - Caixaforum Plus (España)

“Recursos humanos” de Jesús Matsuki (España)

Mejor Podcast en Lengua Extranjera

“Corinna and the King” - Project Brazen, PRX y La Coctelera (Reino Unido)

“La cabina telefónica” - Studio Ochenta (Francia)

“Up First”- NPR (Estados Unidos)

“The fall of press freedom in Greece” - Bulle Media y Europod (Bélgica)

“Figlie” -Chora Media (Italia)

Mejor Episodio

“Inshallah, un viaje a Palestina en Líbano” - SER Podcast (España)

“Historias de golpe” - ADN Radio (Chile)

“Aló Miami” - Belén Montalvo (Estados Unidos)

“10 mujeres” - Wondery y Amazon Music (México)

“Familia de libro” - Podium Podcast (España)

Mejor Podcast en Lengua Cooficial del Estado

“Extrema Catalunya” - 3Cat Catalunya Ràdio. Catalán

“Artxipelagoa” - EiTB. Euskera

“Exército Mekemé” - Sapo Vermello. Gallego

“Gent normal” - 3Cat Catalunya Ràdio. Catalán

“Campeón! IB3″ - Balear

Mejor Videopodcast

“La pija y la quinqui” - Spotify (España)

“Sabor a Queer” - Podimo (España)

“El año de las emociones”- Radiotelevisión Española (España)

“Malas personas” - Podimo (España)

“A solas con Vicky Martín Berrocal” - Podium Podcast (España)

Mejor Anfitrión o Anfitriona

Victoria Martín por “Malas Personas” - Podimo (España)

Xuso Jones y Ana Brito por “Poco se habla!” - Podium Podcast (España)

Roberto Martínez por “Creativo” - Wondery y Amazon Music (México)

Andrea Compton y Lalachus por “Cuarto Milenia” - Spotify (España)

Jordi Wild por “The Wild Project” (España)

Mejor Actor o Actriz

Nikki García por “Titania” - Podium Podcast (España)

Martha Higuereda por “Cassettes” - Sonoro (México)

Elisa Zulueta por “Corderos” - Podium Podcast (Chile)

Víctor Clavijo por “Recursos humanos” - Jesús Matsuki (España)

Marta Nieto por “La esfera” -Podium Podcast (España)

Narrativo de No Ficción

“¿Quién mató a Anna Cook?” - Podium Podcast (Chile)

“La cárcel no da risa” - Spotify (Venezuela y Estados Unidos)

“Ferrándiz. Alrededor de un asesino en serie” - Las Provincias y Vocento (España)

“Intoxicado: el Caso de Pity Álvarez” - Spotify (Argentina)

“El enemigo. El crimen de la viuda de la CAM” - El País Audio (España)

Mejor Ficción

“Muerte súbita” - Sonoro (México)

“La esfera” - Podium Podcast (España)

“Modo noche” - Storytel (España)

“Corderos” - Podium Podcast (Chile)

“Malas decisiones” -Sonora (España)