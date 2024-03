¿Quién es Melina Noto, la “nueva Tonka” que candidatea Larry Moe?

En una de sus habituales columnas en LUN, el comentarista de espectáculos, Larry Moe, expuso la que, para él, es la gran candidata para suceder a Tonka Tomicic en caso de que la exconductora de Bienvenidos no vuelva a la televisión. Se trata de Melina Noto, una joven comunicadora argentina que actualmente se desempeña en TNT Sports.

Así, al plantearse la posibilidad de que Tonka Tomic no regrese a la TV, Larry Moe reveló a quién considera su sucesora. “Yo tengo mi candidata. Y la postulo a ojos cerrados, porque además me di cuenta que se trata de una categoría, me refiero a esto de la nueva Tonka, ya que antes le puse la corona a otra comunicadora joven”, afirmó.

Y luego, en su columna en LUN, agregó: “Pero hoy estoy hablando de Melina Noto, estudiante de periodismo argentina, que hace dos años es figura recurrente en las pantallas de TNT Sports Chile (antes Canal del Fútbol). Primero encabezó, junto a Iván Guerrero, La nueva voz del gol. En esa competencia de relatores demostró un profesionalismo del que no sé si serían capaces de hacer gala otros”.

¿Quién es Melina Noto?

Melina Noto, una destacada comunicadora y modelo argentina, ha dejado su huella en Chile a lo largo de varios años, consolidándose en los medios gracias a sus habilidades y experiencia. Es reconocida por su labor como periodista de tecnología, participando en diversos canales, entre ellos ViaX, donde ha abordado temas que van desde las últimas novedades tecnológicas hasta videojuegos y E-Sports.

Con una sólida presencia en redes sociales, Melina Noto cuenta actualmente con más de 221 mil seguidores en Instagram, donde comparte su día a día y se conecta con su audiencia. Además, ha formado parte de Bliz Sports, sumando su expertise en transmisiones en vivo a través de la plataforma Twitch.

En 2023, Melina Noto dio un paso importante al unirse a TNT Sports, donde ha desplegado su versatilidad como conductora. Entre los espacios que ha liderado se encuentran La nueva voz del gol, TNT Data Sports y Factor de victoria, consolidándose como una figura relevante en el ámbito deportivo y de entretenimiento.

Aunque Melina Noto ha construido su carrera en base a sus logros profesionales, también es conocida por su relación con Pangal Andrade, el reconocido deportista extremo y chico reality. Y aunque es de su preferencia mantener su vida personal en privado, recientemente han compartido momentos más amorosos en redes sociales, intercambiando románticos mensajes.