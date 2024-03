Después del anuncio de la salida de Tonka Tomicic de Canal 13, Francisco Pancho Saavedra, quien anima el Festival de Viña del Mar 2024, compartió emotivas palabras hacia su colega al término de la penúltima noche del evento.

“Le mando todo mi cariño, la vida no se termina, la vida continúa, le mando todo mi amor y que ella es una gran comunicadora, una tremenda comunicadora y de verdad le deseo lo mejor, lo mejor, lo mejor. La quiero mucho”, expresó el conductor del certamen.

Al enterarse de la noticia de la salida de Tonka Tomicic, Saavedra reveló que no había tenido la oportunidad de llamarla en privado, pero afirmó: “Le deseo lo mejor. No he tenido la instancia de poder llamarla en privado, me enteré ahora en la tarde por las noticias y solo le deseo lo mejor en su camino”.

“Ella es una gran amiga, es una gran mujer y espero de verdad que la vida le permita seguir caminando porque todo lo que ella hizo en su carrera nadie se lo va a poder quitar nunca”, complementó un emotivo Pancho.

A través de un comunicado, Canal 13 confirmó que este “jueves 29 de febrero, ha terminado la vigencia del contrato que une a la casa televisiva con la animadora, cerrando así un trabajo en conjunto de 14 años”.

La situación llega luego de un largo tiempo en el que la animadora estuvo envuelta en polémicas por las acciones de Antonio López, más conocido como “Parived”, en el denominado “Caso Relojes”.