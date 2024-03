“Perjudicaron a Unión y no castigaron a Colo Colo”: Jorge Segovia expresa su descontento por reducción de aforos

Chile

Jorge Segovia, propietario de Unión Española, estuvo presente en el Estadio Santa Laura anoche y vio el triunfo de los “hispanos” ante Coquimbo Unido por la tercera fecha del Campeonato Nacional 2024. Tras el partido, el empresario español conversó con la prensa y abordó diversos temas respecto a su club y al fútbol chileno.

El madrileño partió analizando el presente del balompié nacional. “El fútbol chileno puede mejorar, como todas las cosas de la vida. En muchas cosas se nos ha dado la razón, como en el tema de las casas de apuestas, porque nosotros fuimos el único club que dijo que eso no debía ser y el tiempo nos dio la razón”, indicó.

El dueño del cuadro rojo aseguró que “hay mucho que mejorar” por las decisiones que llevan a reducir los aforos de los estadios. “Hay cosas no entiendo, como el partido de Colo Colo con Huachipato (por la Supercopa), donde algunos hinchas tuvieron un mal comportamiento y en el siguiente partido de Colo Colo contra Unión Española no dejaron entrar a hinchas de Colo Colo, pero quien salió perjudicado fue Unión, no castigaron a Colo Colo”, señaló.

Sobre el cuestionado trabajo de Pabo Milad al mando de la ANFP, Jorge Segovia mencionó: “No haré un juicio sobre el presidente de la ANFP ni el manejo que está haciendo, fue reelegido hace poco tiempo, todavía tiene varios años por delante y yo espero que mejore, por supuesto”.

Por otro lado, se refirió a la posibilidad de que Universidad Católica siga usando el Estadio Santa Laura para sus partidos de local. “Tenemos un convenio con ellos hasta mitad de este año y no tenemos ningún problema en extenderlo, pero tengo entendido que Católica pondrá pasto artificial en su nuevo estadio y por eso quieren entrenar y jugar en un sitio con cancha artificial”, explicó.

Jorge Segovia y los problemas para remodelar el estadio de Unión Española

El empresario español aclaró cuáles son las trabas que impiden remodelar el Estadio Santa Laura. “Ese es un proyecto importantísimo, queremos convertir este estadio anticuado en el mejor estadio de Chile, pero no depende de nosotros, depende de la municipalidad (de la comuna de Independencia), que nos den el permiso para hacer lo que nosotros queremos aquí”, afirmó.

“Nuestra voluntad está, tenemos un anteproyecto hecho, queremos hacer un estadio de verdad, del siglo XXI, un estadio del que todos se sientan orgullosos, no solo la comuna de Independencia, sino todo Santiago y todo Chile. Pero si la municipalidad nos pone problemas en vez de facilidades, eso no le ayudará a Unión ni al fútbol chileno”, lamentó Segovia.

Por último, le mandó un mensaje a las autoridades de la comuna: “Que se den cuenta de que las cosas no son solo para un momento, son para mucho tiempo, y un cambio como el que le queremos dar al Santa Laura es un cambio fundamental, que elevaría el estándar del fútbol chileno. Tenemos la forma de financiar el proyecto, pero que nos permitan hacerlo”.