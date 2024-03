María Luisa Godoy confesó el problema de salud que la afectó en la última noche de Viña 2024: “Me tuve que pinchar”

Durante la jornada del viernes 1 de marzo, de la mano del rapero argentino Trueno, se llevó a cabo el cierre de la última noche del Festival de Viña 2024.

Tras bajarse el telón del certamen, los animadores Francisco “Pancho” Saavedra y María Luisa Godoy, realizaron un balance de las seis noches festivaleras en las que compartieron escenario.

En la conferencia de prensa del evento, María Luisa Godoy indicó que con Pancho “siempre nos tomamos de la mano y dijimos ‘vamos a pasarlo bien’ y vamos a prepararnos para lo que implica el festival latino más grande. Siempre supimos y tuvimos la responsabilidad que eso implicaba, pero haciendo una dupla con cariño y amor hacia la Quinta Vergara, hacia Chile y Latinoamérica”.

Junto con ello, la animadora de TVN se tomó un minuto para felicitar a su compañero. “Quiero hacer una pausa para felicitar a Pancho, porque creo que se lució, lo hizo espectacular”, expresó.

El problema de salud que afectó a María Luisa Godoy en Viña 2024

Luego de haber reflexionado en torno a la dupla que hizo junto a Saavedra, María Luisa Godoy confesó que experimentó un problema de salud durante la última noche de festival.

“Al parecer tengo una amigdalitis, me tuve que pinchar hoy día. Y le dije a Pancho, ‘la fonoaudióloga me dijo que llego a los graves perfecto, pero no a los agudos y yo soy más grave de voz que agudo y Pancho es más agudo que grave’”, manifestó Godoy.

“Así que le dije ‘vas a tener que bajar tú, ¿puede ser?’ y Pancho (me dijo) ‘obvio’, me apañó hasta el último momento, como presentábamos a cada artista y cómo íbamos pimponeando el Festival”, agregó.

Por último, la animadora de TVN destacó el desempeño de Francisco Saavedra sobre el escenario de la Quinta Vergara. “Se lució, es un tremendo animador y lo mejor de todo es que trabaja con honestidad, con cariño y desde el corazón. Así que para mí (fue) un lujo tener a este compañero”.