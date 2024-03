Tras maniobra forzosa de la Conmebol: Colo Colo y Palestino ya tienen programación para jugar en Paraguay por Copa Libertadores

Colo Colo y Palestino están a un paso de alcanzar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. Para eso, deben superar a rivales paraguayos en la Fase 3 del torneo. El “Cacique” chocará con Sportivo Trinidense y los “Árabes” se medirán contra Nacional.

Las llaves de ida se jugarán la próxima semana en Paraguay y Conmebol tuvo que hacer una maniobra forzosa para programar los partidos, ya que el único estadio disponible y que cumple con los estándares de Conmebol es el Defensores del Chaco, pero este recinto debía recibir cuatro duelos en tres días.

El recinto ubicado en Asunción asomaba como sede para recibir a Sportivo Trinidense vs Colo Colo y a Nacional vs Palestino por la Copa Libertadores, además de los encuentros de Guaraní vs Sportivo Luqueño y Ameliano vs Olimpia por la Copa Sudamericana.

El panorama estaba complejo, ya que el Estadio La Nueva Olla y el Estadio Manuel Ferreira, que también cumplen los requisitos para torneos internacionales, actualmente no están utilizables porque están siendo remodelados.

La maniobra de Conmebol

Frente a este contratiempo, Conmebol, de urgencia, decidió habilitar el Estadio La Huerta, donde juega el club Libertad. Dicho reducto no había sido autorizado el año pasado para albergar partidos del equipo local, pero ahora sí recibió la luz verde.

Así las cosas, el choque entre Nacional y Palestino se jugará el martes 5 de marzo en el Estadio Defensores del Chaco, mientras que el enfrentamiento entre Sportivo Trinidense y Colo Colo se disputará el miércoles 6 de marzo en el Estadio La Huerta. Ambos reductos están en la ciudad de Asunción.