“Reina Roja”, la nueva serie de Prime Video basada en el best seller: “Son dos mundos diferentes y complementarios”

Esta semana fue el tan esperado estreno de Reina Roja en Prime Video, una serie basada en el best seller del mismo nombre escrito por Juan Gómez-Jurado.

Como suele ser normalmente, este tipo de proyectos suma una dificultad extra que nace en la tarea de la adaptación. No es fácil llevar una historia de un formato a otro, mucho menos cuando llega precedida de un gran éxito y una esencia especial.

Pero algunos de los actores principales del título apuntaron que se buscó hacer un producto especial, capaz de seguir la base original pero al mismo tiempo plasmar algo propio.

“Tengo que reconocer que yo no había leído el libro, no era consciente del fenómeno de Reina Roja. A mí lo que me enganchó fue la historia, los guiones, el trabajo inicial que hicimos desde el casting con Koldo -Serra- el director y con Amaya -Muruzabal-”, comentó Celia Freijeiro, quien interpreta a Carla Ortiz, en conversación con ADN.cl.

Y si bien asegura que comenzó a tomar conciencia poco a poco sobre “el fenómeno que había detrás del best seller de Juan”, reconoce que “decidí no leer los libros, si no, basarme en los guiones y trabajar desde ahí”.

Por su parte, Alex Brendemhul, quien le da vida a Mentor, indicó que leyó la novela “por si había una información. Pero realmente nuestra guía y nuestra biblia fue el guion, lo que íbamos a mostrar en imágenes”, destacando “lo que este equipo ha hecho con este texto”.

“Es nuestra opción, nuestra propuesta (...) son dos mundos diferentes y complementarios. Creo que cada uno, cuando es lector, tiene su propio universo personal”, complementó. Aún así, apuntó a que “hemos conseguido hacer una obra bastante fiel e igual de interesante que la novela”.

Una historia especial y potente

Reina Roja propone temas muy interesantes en base al género de thriller, basándose en el desarrollo profundo de sus personajes, y sus relaciones, en un entorno que juega con el drama policial, de secretismo y en lo experimental.

Frente a esto, Freijeiro sostiene que “cuando se trata de este género y la trama es tan potente, como que arrolla todo lo demás. Aquí ha habido un empeño en no solo poner el foco en ese trazo grueso y la trama, sino también en los personajes que forman parte de esa trama”.

A los personajes “les han dotado de dimensión. Cada uno tiene una parte más característica, que pueda resaltar más de cada personaje, pero tiene muchas aristas y todos son vulnerables, todos tienen una herida y tienen un por qué; empatizas con esos personajes”.

“El reto en mi personaje era no tocar solamente una nota que era la del sufrimiento y la víctima (...) también hay un viaje personal, un viaje individual, de superación, de supervivencia, de buscar la luz, de buscar el deseo de salir de ahí y de salvarse a sí misma”, añadió.

Conforme a cómo se lleva la sombra de ser la adaptación, Brendemhul reflexionó: “Necesitamos ponerle etiquetas a todo, y la novela pierde cuando le ponemos la etiqueta de best seller; la seire pierde cuando le ponemos solo la etiqueta de thriller”.

El actor hizo hincapié en que hay mucho dentro de la trama central, que va más allá del género principal. “Esta serie habla de relaciones personales, habla de amor, de amistad, se puede amar de muchas maneras. Creo que en la historia de Antonia y de John hay un amor, un enamoramiento”.

Recuerda que Reina Roja ya se encuentra disponible en el catálogo de Amazon Prime Video.