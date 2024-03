Modalidad “Cero Celulares”: Colegio de Punta Arenas instala cajas fuertes en las salas para restringir uso de los móviles

El pasado miércoles, comenzaron las clases en el colegio Charles Darwin de Punta Arenas, pero no todo fue como antes para sus alumnos. Todo esto, debido al innovador método, donde se implementaron cajas fuertes para guardar los teléfonos móviles, en lo que es la iniciativa “cero celulares”.

En concreto, el colegio instaló estas cajas en cada una de las salas, desde kinder a cuarto medio, con el fin de resguardar los celulares de profesores y alumnos para así restringir el uso del teléfono en las aulas de clases, según consigna LUN.

Florencia Luengo, alumna de cuarto medio, asegura que se dio cuenta de que “ ahora la mayoría saluda, dice buenos días o gracias . Antes era todo más invisible, porque los ojos se iban para la pantalla, ahora están en frente”.

Dicha medida, incluso, rige para el director del colegio, Luis Yutronic. Según dijo al medio citado, antes había un reglamento que prohibía el uso de celulares en las salas, pero que este provocaba que se “hiciera un mal uso del teléfono porque los alumnos dependen mucho del celular”.

Además, comenta que el “80% de los padres estuvo de acuerdo con la nueva medida de cero celulares” y señaló que el resto argumentaba que necesitaban que su hijo o hija estuviera con el celular “en caso de emergencia”.

“Lo llamativo es que no socializan, parecía que no tenían amigos (...) Hoy he visto que los alumnos están más conversadores y más preocupados por el compañero (...) Nosotros, como comunidad escolar, nos preocupamos de lo que pasaba en el aula y en los pasillos”, finalizó Yutronic.