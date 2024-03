“Les daba miedo que fuera muy subido de tono”: Luis Slimming repasa su presentación en el Festival de Viña del Mar 2024

Ya se alistan los pormenores para vivir la última noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, que nos ha dejado jornadas de muchas emociones y risas.

Este último aspecto tuvo como uno de los grandes exponentes a Luis Slimming, quien se presentó en la tercera noche del certamen (martes 27) con una rutina que le permitió llevarse las dos gaviotas y el reconocimiento del público.

Debido a su presentación y éxito, ha sido comparado con grandes nombres de nuestro país y que hicieron lo propio en el mismo escenario. Ante esto, asegura que “me llena de orgullo (...) yo le tenía fe a mi trabajo, pero uno siempre está con la duda”.

Así, reconociendo algunas de sus inseguridades, comentó que llegó su relajo en el bloque familiar. “De ahí en adelante me empecé a relajar un poquito, pero ahí mi miedo era otro, era que se me olvidara, que me equivocara. Sentí que me estaba yendo bien, pero que me podría pasar cualquier cosa”.

“Pero en el primer bloque me daba miedo la reacción, porque todos los chistes tenían su grado de peligro. Alguien podía tomarlo como: ‘Se está riendo de algo que no debiera’”, se sinceró.

Asimismo, comentó que “por eso yo creo que son más chistosos, porque estás jugando con algo que no deberías”, aludiendo a las menciones al ‘Flaco’ (Paul Vásquez) o guiños políticos, entre otros temas.

“Casi todos los chistes del primer bloque tenían algo de dificultad, entonces, siempre estaba con la fe de que la gente se ría hoy y se enoje mañana”, añadió Slimming.

Respecto a la molestia de Vásquez y la mención negativa de Bombo Fica, sostiene que “la gente siempre se enoja cuando hacen chistes de uno, y está bien. Pero yo trato de verlo desde el humor, de que fue una talla”

¿Hubo censura?

‘Don Comedia’, como es conocido Luis, también se refirió a la forma en que probó su rutina previo a la presentación en Viña 2024 y desclasificó si hubo algún tipo de censura o presiones por parte de la producción.

“El guion se estudió mucho. A mí, por lo menos, me fueron a ver ocho veces de la comisión a los teatros, porque les daba miedo que fuera muy subido de tono. No fue todo cantar y cocer”, señaló.

“Elegí las palabras. Traté de que las chuchadas fueran las menos posibles, cambiar las que se podía (...) siempre estuvo en evaluación, hasta el último minuto”, detalló, comentando también que se puso ojo sobre el tema de las marcas mencionadas debido a los intereses de los auspiciadores.

Slimming puntualizó en que “estaban muy preocupados de que la rutina fuese muy sexual”, pero respondía apelando a que “si bien es sexual, siento que no es sexual”.

“Obviamente, la rutina, blanca no es, pero tampoco es para tanto”, complementó.