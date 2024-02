La respuesta de Álvaro Salas a quienes postulan a Luis Slimming como el nuevo “rey del chiste corto”

La exitosa presentación de Luis Slimming en la tercera noche del Festival de Viña del Mar 2024 no solo dejó risas y aplausos, sino que también reveló la admiración del comediante por referentes clásicos del humor, especialmente Álvaro Salas.

Durante su conferencia de prensa posterior al evento, Slimming no dudó en expresar su admiración por el icónico comediante, incluso llegando a utilizar una cortina muy similar a la que Salas usó en su presentación en Viña 2000.

En un curioso episodio, Luis Slimming compartió que Álvaro Salas se comunicó con él para pedirle que dejara de utilizar la mencionada cortina. Salas, al recordar este hecho, en conversación con La Tercera, comentó con buen humor: “Él en Olmué la usó, me llamó mucho la atención y yo le dije ‘oye, ya córtala, porque era la cortina que me hizo Horacio Saavedra para (el show en Viña) del año 2000′. Y me acusó en la conferencia de prensa, pero siempre muy buena onda.”

Esta anécdota revela la buena relación entre ambos comediantes, marcada por el respeto y la camaradería. Slimming, quien ha manifestado su admiración por el estilo de chistes cortos de Álvaro Salas, incluso lo ha invitado a su programa de entrevistas Entre broma y broma, consolidando así una conexión más allá de los escenarios.

Alvarito Salas y su opinión acerca del “nuevo rey del chiste corto”

Álvaro Salas, por su parte, elogió la actuación de Slimming en Viña 2024, destacando su habilidad y profesionalismo. “Estuvo muy entretenida, muy bien lograda. Se nota que se preparó bastante bien. Él es muy profesional y tiene mucha experiencia pese a ser joven. Lo dice mucho en la rutina, como guionista es muy creativo y anoche se manejó bastante bien con los tiempos. Yo pensaba que iba a ser difícil ir después de Maná, pero la gente se tranquilizó después”.

Finalmente, Álvaro Salas entregó su parecer hacia el hecho de que postulen Luis Slimming como el “nuevo rey del chiste corto”. “Cuando se dice el heredero, el rey, el príncipe del chiste corto ya son nombres que ponen ustedes la prensa. Pero me siento viejo cuando digo que estoy dejando herederos. Yo todavía me siento muy vigente, pero me alegro mucho por él, ha tenido muy buena onda”, cerró.