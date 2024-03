Ignacio Lastra rememoró el trágico accidente automovilístico que marcó un punto de quiebre en su vida en 2017, dejándolo con quemaduras en el 90% de su cuerpo. El incidente ocurrió cuando el modelo, al volante con 0,9 gramos de alcohol, no respetó un semáforo en Providencia, colisionando con otro vehículo y volcando en llamas, mientras se encontraba junto a su entonces pareja, Julia Fernandes.

En una reveladora intervención en el programa La Cabaña de Mega, Ignacio Lastra compartió con los demás participantes los detalles impactantes de esa experiencia vital. El modelo expresó, con un tono reflexivo, la magnitud de las secuelas físicas que sufrió: “Tiempo al tiempo, porque me quemé el 90% de mi cuerpo... o sea, todo”.

Ignacio Lastra también abordó el insoportable dolor que experimentó, incluso después de haber salido de la clínica. En sus propias palabras: “Los dolores eran insoportables, ya habiendo salido incluso de la clínica (...) A lo mejor si hubiera ido solo, yo también me hubiera muerto no más, a lo mejor no la hubiera escuchado”.

Aunque pudiera, Ignacio Lastra no cambiaría el pasado para evitar quemarse

Más adelante, fue consultado por su amigo Mario Ortega acerca de si pudiera viajar al pasado, evitaría el accidente que sufrió. “Ese cuestionamiento lo tuve muchas veces en la vida. Y realmente creo que hoy y hace un par de meses quizás, puedo decir con certeza de que: No”.

“En un momento creía que era casi imposible de superar. Pero me enseñó que la vida es más linda de lo que yo pensaba. Y hay prioridades más importantes que a las que yo le daba antes. También me enseñó que soy vulnerable y me sacó de la cabeza esa cosa de que soy Superman”, añadió.

Finalmente, Ignacio Lastra expresó: “Lamentable cuando te ves bien o cuando la gente te estima, o cuando sales en la tele, sin querer queriendo, igual te las crees, un poco. Y juegas ese papel idiota y yo cometí errores, pisé el palito”.