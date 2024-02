“Implorando para que no chocara el auto”: Julia Fernández reveló crudos detalles de su accidente con Ignacio Lastra

Es un accidente que impactó el año 2017. Uno donde Julia Fernández e Ignacio Lastra chocaron en pleno Providencia, quedando este último gravemente herido.

El chico reality resultó con el 90% de su cuerpo quemado, y salvó milagrosamente. En tanto, la brasileña, sufrió complejas fracturas.

De ese episodio la modelo decidió entregar nuevos detalles en el programa La Cabaña, donde figura como una de las invitadas.

Y en un adelanto del capítulo de este viernes se viralizaron impactantes declaraciones respecto al rol de Lastra en la tragedia.

Julia Fernández y su accidente con Ignacio Lastra

Así, la maniquí indicó entre lágrimas que “un hombre que pasó tres luces rojas, conmigo implorando al lado de él, implorando para que no chocara el auto. No fue mi culpa”.

“Las personas no ven eso, las personas creen que él me salvó la vida”, lanzó en las imágenes, dejando entrever la responsabilidad de su expareja.

Incluso, reveló que, el posterior quiebre que vivieron, fue porque “traté de volver a verlo, pero no sé si mi carta llegó a él, porque todo pasaba por la familia. Al final la familia fue la que me pidió que no volviera”

Un triste relato de Julia Fernández que sorprendió al resto de los invitados del espacio de Mega, quienes no conocían esa parte de lo que le tocó vivir a la joven con Ignacio Lastra.