“Los dolores eran insoportables”: Ignacio Lastra rememora el grave accidente vehicular que lo dejó con quemaduras en el 90% de su cuerpo

Ignacio Lastra revivió el dramático accidente automovilístico que marcó su vida en 2017, dejándolo con quemaduras en el 90% de su cuerpo. El incidente tuvo lugar cuando el modelo, que se encontraba al volante con 0,9 gramos de alcohol, y junto a su entonces pareja, Julia Fernandes, no respetó un semáforo en Providencia, colisionando con otro vehículo y volcando en llamas.

En un fragmento adelantado del programa La Cabaña de Mega, Lastra compartió con los demás participantes la impactante experiencia: “Tiempo al tiempo, porque me quemé el 90% de mi cuerpo... o sea, todo”. Además, reveló el insoportable dolor que experimentó, incluso después de salir de la clínica.

“Los dolores eran insoportables, ya habiendo salido incluso de la clínica (...) A lo mejor si hubiera ido solo, yo también me hubiera muerto no más, a lo mejor no la hubiera escuchado”, expresó Ignacio Lastra, sugiriendo que la presencia de Julia Fernandes pudo haber sido crucial en su supervivencia.

Los comentarios que hizo su expareja

Previamente, Julia Fernandes también abordó este episodio en el mismo programa, compartiendo el impacto económico y emocional que sufrió. “Le entregué toda la plata que yo tenía a un hospital que no era mi deber, a un auto que yo no debería pagar, a una persona que se pasó tres luces rojas”, declaró la modelo entre lágrimas.

La ex pareja de Ignacia Lastra describió cómo se vio enfrentando la pobreza y la soledad a los 22 años en un país que no era el suyo. “Me vi pobre con 22 años, sola en un país que no era el mío... juzgada. Cuando me fui, la familia me pidió que no volviera (...) No fue mi culpa”, agregó.

Además, Julia Fernandes desmintió la percepción de que el modelo le salvó la vida. “Las personas no ven eso, las personas creen que él me salvó la vida”, declaró, y reveló que intentó entregarle una carta, pero nunca supo si llegó a sus manos.