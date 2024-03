Festival de Viña 2024: qué humorista está hoy viernes 1 de marzo en la Quinta Vergara

El Festival de Viña 2024 llega a su fin esta noche de viernes 1 de marzo tras seis jornadas con una completa parrilla de artistas chilenos e internacionales.

La última jornada, al igual que las dos previa, tendrán como eje el público mayoritariamente juvenil y contará con las presentaciones musicales de María Becerra y Trueno, en reemplazo de Peso Pluma.

Ahora bien, obviamente existirá un humoristas que buscará hacer reír a la Quinta Vergara y que seguirá la senda establecida por Alison Mandel, Javiera Contador, Luis Slimming, Lucho Miranda y Sergio Freire.

Qué humorista está hoy en el Festival de Viña del Mar

Ubicado entre ambos shows musicales, el turno de presentar su rutina será de Alex Ortiz, un nombre que puede resultar desconocido en un principio pero que adquiere significado gracias a ser el creador del personaje “Flaite Chileno”.

A Igual que Slimming y Miranda, también se trata de un rostro nuevo en los espectáculos de la Quinta Vergara que ha venido puliendo su show durante los últimos meses.

Con una última presentación al borde de la nueva, el pasado miércoles, el mismo dijo sentirse tranquilo y con los nervios controlados durante la conferencia de prensa.

“Ser el último me gustó, es bueno en el sentido de que puedo ver todas las rutinas en la casa, ver cómo están desarrollándose mis colegas, ver si no nos topamos en algún chistecito para cambiarlo y no contar lo mismo”, explicó frente a los medios.

Su instancia más masiva se remonta al pasado año 2019 cuando pasó por el Festival de Talca ante más de 150 mil personas. Claro que también estuvo arriba del Patagual en 2023 durante el Festival del Huaso de Olmué.