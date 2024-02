Tohá por investigación de exmilitar venezolano secuestrado: “Que no se sepan los avances, no quiere decir que no los haya”

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, respondió a las críticas de la oposición respecto al secuestro del ex teniente (r) venezolano, Ronald Ojeda, afirmando que la falta de divulgación de los avances en la investigación no implica que no se estén produciendo.

“Que no se sepan los avances no quiere decir que no los haya”, dijo la autoridad de gobierno.

En una entrevista con Contigo en Directo de CHV, Tohá abordó las preocupaciones planteadas por la oposición después de una reunión en La Moneda sobre el caso. El secuestro de Ojeda, un disidente del régimen de Nicolás Maduro, ocurrió el miércoles pasado en su departamento en la comuna de Independencia.

La ministra explicó que la investigación está en curso y se mantiene en secreto para no alertar a los delincuentes y perjudicar la búsqueda de la víctima. Tohá destacó que la investigación ha avanzado y se han descubierto líneas de investigación, pero la prioridad es encontrar a la víctima y luego identificar a los responsables.

Además, Tohá desestimó las especulaciones sobre la hipótesis del caso, enfatizando que la falta de información oficial no significa que las hipótesis más comentadas en los medios sean las más probables. Destacó la necesidad de mantener la reserva de la investigación para no poner en riesgo la vida de la víctima.

La ministra también rechazó la idea de que el acuerdo de cooperación policial con Venezuela haya facilitado el delito, argumentando que dicho acuerdo permitiría identificar a los culpables de manera más eficiente si estuviera completamente vigente.

En resumen, Tohá subrayó que, a pesar de la falta de divulgación de detalles, la investigación está progresando y hay un enfoque prioritario en la búsqueda de la víctima y la identificación de los responsables del secuestro.