El reconocimiento que hizo Luis Slimming a Álvaro Salas y Dino Gordillo tras triunfar en el Festival de Viña 2024

Tras su innegable triunfo en el Festival de Viña del Mar 2024, el comediante Luis Slimming se refirió a su gran debut sobre la Quinta Vergara en la conferencia de prensa post show, donde exhibió las dos gaviotas que obtuvo.

En la instancia, el humorista fue consultado por sobre la influencia que tuvieron en su carrera otros humoristas conocidos por su talento con el chiste corto, como Álvaro Salas y Dino Gordillo. Al respecto, Slimming reveló que en la antesala de su show recibió mensajes de felicitaciones de sus referentes.

“Dino Gordillo me mandó un audio deseándome mucha suerte y con Álvaro Salas, cuando lo entrevisté, logramos tener no una amistad, pero me escribe recurrentemente”, comenzó.

“(Salas) me deseó mucha suerte, me dijo que no ocupara su canción, así que tuve que usar una adaptación a modo de homenaje. Se entendió el guiño”, señaló el humorista.

Sobre la influencia de ellos en su modo de hacer chistes, Slimming expresó que “es desde chico. No tenía televisión por cable cuando chico, no me reía con Jerry Seinfeld, sino que con Álvaro Salas, Dino Gordillo, Dinamita Show, Coco Legrand. Esos eran los humoristas para mí y eso quedó arraigado”, puntualizó.

También, se refirió al hecho de que los cibernautas lo bautizaron como el nuevo “rey del chiste corto”. “El chiste corto tiene esa cuestión que es rápido, que es difícil hacer porque que se te ocurra hacer algo así es difícil. Agradezco el título que me dan”, valoró Slimming.

“¡Qué Grande!”

Cabe señalar que, Álvaro Salas se dio el tiempo para felicitarlo por su desempeño escribiéndole en los comentarios de una reciente publicación en el Instagram de “Don Comedia”.

“¡Qué Grande!, Muy Bien, felicitaciones”, fue lo que comentó públicamente para reconocer su talento.