“No soy Modric...”: la respuesta de Vecchio por los córners mal pateados contra Unión Española jugando por Colo Colo

Emiliano Vecchio, volante de Unión Española, conversó con Los Tenores este martes respecto a su regreso al fútbol chileno y a esta segunda etapa que está viviendo con los “hispanos”, tras el anterior paso que tuvo por el club en 2012.

De entrada, el mediocampista explicó su retorno al cuadro de Independencia. “Por lo que estaba viviendo Argentina, como familia queríamos probar afuera y surgió la oportunidad de Unión Española, no lo dudamos en ningún momento, entendiendo que ambas partes tenían la voluntad de que se diera”, señaló.

Respecto a su actual estado físico en este arranque de temporada, el rosarino comentó que “me rompí el ligamento en septiembre del 2022, tuve una lesión muy larga, me costó recuperarme, estuve casi un año sin jugar, volví contra Boca Juniors y tuve la suerte de hacer un gol. Estoy tratando de volver a mi mejor forma, el cuerpo técnico es extraordinario, me están llevando de a poco para encontrar mi mejor forma física”.

El experimentado jugador argentino también dio a conocer su apreciación sobre el presente del fútbol chileno. “La liga se ha equilibrado bastante, no tengo la claridad de decir si fue para arriba o para abajo, pero antes los equipos grandes marcaban muchísima diferencia y hoy se puede ver que está todo más equilibrado, cualquier equipo le gana a cualquiera. Creo que será un torneo muy competitivo, muy cerrado”, aseguró

Emiliano Vecchio y sus recuerdos con Colo Colo

Al recordar su etapa en el “Cacique”, donde jugó entre 2013 y 2015, el volante reconoció que “fueron tres años espectaculares, tuve mucha suerte, porque me tocó jugar con Villar, Fierro, Barroso, Beausejour, Jaime Valdés, Paredes, entonces uno entraba a la cancha con la sensación de que iba a ser difícil que nos ganen”.

“La pasé increíble y aprendí muchísimo. El hincha de Colo Colo también me demuestra cariño todo el tiempo, soy un agradecido”, agregó.

Por otro lado, Vecchio abordó la polémica que se generó con unas declaraciones que dio en Argentina hace un par de años, en las cuales recordó los tiros de esquina mal pateados contra Unión Española por el Torneo Transición 2013, donde el conjunto “hispano” se consagró campeón.

Al respecto, el mediocampista indicó que “el primer semestre que llegué a Colo Colo éramos un desastre, no le habíamos ganado a nadie, y jugamos contra Unión Española que venía puntero y peleaba para ser campeón. Yo jugué como juego todos los partidos”.

“Respecto al tema del córner, lancé uno el otro día contra Cobresal y lo tiré de lado a lado, me ha pasado muchas veces, porque no soy un jugador de élite, no soy Modric, soy Emiliano Vecchio y erro un montón. He errado varias veces en mi vida y me tocó errar ahí. Unión merecía ser campeón y punto”, concluyó.