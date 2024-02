Fernanda Hidalgo reconoce la brecha salarial en la élite del hockey patín: “No llego ni al 10% del sueldo que ganan los hombres”

Chile

En un nuevo capítulo de Mujeres al Deporte de ADN, la entrevistada fue Fernanda Hidalgo, arquera de las Marcianitas, como se le conoce popularmente a la selección chilena de hockey patín.

La seleccionada nacional, quien juega en el Telecable Hockey Club de España, partió expresando sus sensaciones tras convertirse en la primera chilena en ganar la Copa Intercontinental del hockey patín femenino, logro que consiguió hace pocos días. “Todavía estoy celebrando el triunfo. Este era el título que le faltaba al club, el que no habíamos conseguido, así que estoy súper contenta”, señaló.

“Desde que fiché en este club, el primer año quedamos segundas en la liga y en Europa, pero el año pasado fue espectacular, uno no se esperaba ganar porque la competencia es súper dura, se nos dieron bien los resultados. Este último título de la Copa Intercontinental era el único pendiente”, agregó Hidalgo, quien ya es multicampeona con su escuadra.

Respecto a su carrera en tierras españolas, Fernanda mencionó que “me vine con 17 años a jugar en Madrid, estuve ahí cuatro años y luego me fui a vivir a Barcelona. Ahora disputaré mi tercera temporada con el Telecable”.

También recordó cómo fue dejar el país para asumir el desafío europeo. “En ese momento me veía con mucha proyección, sentía que era el paso siguiente en mi carrera deportiva y tuve la suerte de encontrarme con buena gente, porque uno se va de casa y si la experiencia no es tan buena, se termina por dejarlo”, añadió.

A pesar de la buena cosecha de títulos que lleva, además de ser elegida el 2023 como la mejor arquera de la liga española, Fernando Hidalgo reconoció que la brecha salarial entre hombres y mujeres también es una realidad en la élite del hockey patín.

“Actualmente no podría dedicarme solo a esto. En parte, podría hacerlo para vivir mes a mes con lo justo, pero no me da para ahorrar. Por ejemplo, los jugadores del plantel masculino de hockey del Barcelona cobran un sueldo para vivir de sobra, y nosotras estamos ahí cobrando para vivir con lo justo. Esas cosas me parecen injustas”, aseguró.

“Yo creo que no llego ni al 10% del sueldo que ganan ellos. Al final, te da un poco de rabia, porque doy todo de mí para mejorar día a día y para ellos es lo mismo, pero la remuneración es mayor y pueden vivir muy bien con eso”, complementó.

Por último, la destacada portera entregó palabras para Francisca Puertas, la nueva entrenadora de las Marcianitas. “Tenemos muy buena relación, somos bastante cercanas, hablamos mucho sobre las jugadoras que hay en Chile. Tengo fe de que vienen buenas generaciones y tendrán a Pancha adelante, ella las podrá liderar, sé que lo va a entregar todo y hará lo mejor por la selección”, completó.