“Es muy bueno el arco en cero”: Maximiliano Falcón destaca la ventaja lograda por Colo Colo en su debut de la Copa Libertadores 2024

Santiago

El defensa de Colo Colo, Maximiliano Falcón, se mostró satisfecho por el nivel exhibido en el estadio Malvinas Argentinas para imponerse a Godoy Cruz por la ida de la fase 2 de la Copa Libertadores.

“Estuvimos en los detalles. Hace años decía que por ahí, en otras competencias, detalles de definición o errores defensivos que tuvimos y costaron la clasificación. Hubo errores, siempre hay, pero hicimos un partido bastante inteligente, serio. Full concentración en Santiago, no está cerrado esto, ellos juegan bien y van a ir por todo, van a hacer lo posible por empatar la llave”, remarcó el “Peluca”, apuntando a la clave que les permitió sacar ventaja en la llave.

“Sabemos que llegamos, tenemos que mantener el cero. Hoy vi que no había mucho espacio para subir, ellos saben que nosotros rompemos para adelante, pero el primer rol de nosotros es defender y después encontrar algún espacio de contra. Lo hicimos con Zavala en el primer tiempo y lamentablemente cuando hicimos el gol estaba en offside. Es muy bueno el arco en cero y que estamos convirtiendo, eso da mucha confianza a todo el equipo”, dijo Maximiliano Falcón, que además descartó mayores problemas físicos de Arturo Vidal pese a que no terminó el partido ante Godoy Cruz.

“Fue un apretón en el isquiotibial, nos dijo que estaba bien ya en el vestuario. Solo queda recuperar. No fue tirón ni nada. Salió para no arriesgar, es muy importante para nosotros y quien entró por él lo hizo muy bien. Todos están para jugar, no era necesario arriesgar. Siempre tiene que estar uno que pueda aportar, tenemos que cuidarnos entre todos”, concluyó el charrúa tras el encuentro.