Cristian Garin estalla contra el público tras caer en Río de Janeiro: “Lo de hoy fue ridículo, hace tiempo no sentía algo así”

Cristian Garin se despidió este jueves del ATP 500 de Río de Janeiro luego caer en la segunda ronda ante el joven local Joao Fonseca. Tras el encuentro, el chileno no ocultó su molestia y criticó duramente al público brasileño, que le hizo sentir la localía desde el primer punto.

“Hace tiempo no jugaba un partido con tanta mala educación del público. La verdad es que ni pude jugar, no me pude enchufar en ningún momento y muy mal”, comentó el chileno en palabras recogidas por AS Chile.

En esa línea, “Gago añadió que “cada vez que jugamos en Sudamérica nunca nos apoyan a los chilenos, creo que siempre es raro. Se siente distante, cero empatía con nosotros, y la verdad que hoy fue ridículo. Hace tiempo que no sentía algo tan así, ni en Copa Davis”, manifestó.

Además, se mostró autocrítico por su nivel. “Estoy muy irregular hace mucho tiempo. No me encuentro, por más que lo intento sigo estando irregular y hoy cometí muchos errores, la misma tónica del último tiempo”, afirmó.

“No sé qué me falta, la verdad que jugué tan mal que no sé qué decirte. No me sorprendió su nivel (el de Fonseca), sabía cómo jugaba. No me sentí bien. Estoy trabajando mucho y no me logro adaptar”, añadió.

Por último, Cristian Garin reconoció que “es un difícil momento. Soy muy exigente, más de lo normal y eso me estresa mucho. Lo estoy intentando, no sé si de buena o mala forma. Todos los días entreno buscando soluciones y cómo mejorar y no lo estoy pudiendo llevar”.