Claudio Bravo deja entrever un posible retiro: “Si toca terminar en junio y no existe nada para seguir, se acabó el fútbol”

Santiago

Claudio Bravo, arquero chileno bicampeón de América y figura clave en el Real Betis durante casi cuatro años, superó recientemente una compleja lesión que lo alejó de las canchas por tres meses. A lo largo de este tiempo en el club, el golero ha alternado entre ser titular y suplente.

En una entrevista con el periodista Eugenio Salinas de “Kenotrotamundos”, Bravo compartió sus pensamientos sobre el futuro. Respecto a su contrato que expira en cuatro meses, el jugador mencionó: “No hemos hablado con el club ni con Manuel ni nada, porque a mí tampoco se me pasa por la cabeza. Lo único que tengo en mi mente ahora mismo es disfrutar al máximo”.

Sobre la posibilidad de ir a otro equipo o retirarse, Bravo expresó: “Si toca terminar en junio acá y no existe nada para seguir adelante, se acabó el fútbol... y no pasa absolutamente nada. Si termina mi trabajo acá y existe la posibilidad de continuar en un lugar que te llene de expectativas... ¿Por qué no? Pero, a día de hoy, no tengo nada claro en ese sentido”.

Cabe destacar que el Real Betis ya anunció la renovación de Fran Vieites, y se está evaluando la continuidad de Rui Silva. Con el contrato de Bravo a punto de expirar, se especula que podría ser el próximo en dejar el club. La incertidumbre rodea su futuro, manteniendo abiertas sus opciones y sin decisiones definitivas sobre su carrera futbolística.