Mamá de Tomás Ross revela la alternativa que le quedaba si su caminata no tenía éxito: revisa acá de qué consistía su plan B

Camila Gómez, madre de Tomás Ross, un niño que sufre de Distrofia Muscular de Duchenne (DMD), después de su épica travesía, expresó: “Estoy orgullosa y agradezco al pueblo chileno”. Esta declaración viene después de una ardua caminata de 1.300 kilómetros desde Chiloé hasta La Moneda, con el objetivo de recaudar fondos para el costoso tratamiento de su hijo, necesitando 3.500 millones de pesos.

El viaje de Camila comenzó en Ancud, y su esfuerzo ha conmovido a muchas personas. En conversación con Página 7, manifestó su agradecimiento hacia todos aquellos que “solidarizaron” y “empatizaron” con su causa. “No puedo dimensionar todo el amor, fue demasiado. Logramos la meta, gracias a puros granitos de arena, sin empresarios y millonarios. Así que agradezco ese amor”, comentó emocionada.

Durante la caminata, muchas personas salieron a su encuentro para mostrarle su apoyo, algo que Camila aprecia profundamente. “Me hubiese gustado compartir más con todos, pero no daban los tiempos”, comentó.

En La Moneda, Camila Gómez se reunió con el presidente Gabriel Boric, quien quedó impresionado por su hazaña. “Él estaba impactado con lo que habíamos hecho y orgulloso de que me hayan ayudado”, dijo Camila, añadiendo que el presidente aseguró que las donaciones recibidas durante su caminata no estarán sujetas a impuestos.

Los primeros días de su travesía fueron particularmente duros. Camila recuerda: “Al día 3 ya no daba más, porque el cuerpo se estaba acostumbrando, el clima influyó mucho también. Pero cuando la gente salía a la calle, nos daba una energía tremenda”. A pesar de considerar la posibilidad de descansar por un día, decidió seguir adelante para cumplir con sus plazos.

Tenía un plan B por si la caminata no tenía éxito

Sorprendida por la magnitud de la respuesta pública, Camila admitió que no esperaba tal repercusión: “Ni en mis mejores sueños” pensó que su cruzada tendría tanto impacto. “Yo decía ‘ojalá que recaudemos dinero’, incluso teníamos un Plan B para cuando terminara la caminata, porque me imaginé que el total no lo íbamos a reunir”, reveló.

Finalmente, la mamá de Tomás Ross reveló de qué trataba su plan B. “Nosotros enviamos a hacer alcancías que la repartíamos por Chiloé. Pensábamos ir pasando por las ciudades y dejándolas en los negocios, anotando en un Excel, dónde estaban las alcancías”, explicó. Pero afortunadamente, gracias a la solidaridad de la gente, este plan alternativo no será necesario. “Teníamos eso visto para después de la caminata, pero no va a ser necesario gracias a Dios”, concluyó Camila.