Préstamo solidario: ¿Quiénes deben pagar el beneficio durante la Operación Renta 2024 del SII?

Durante la época más compleja de la pandemia por Covid-19 el Estado ofreció una ayuda económica con el nombre de Préstamo Solidario.

Aquella suma de dinero vino a aliviar el bolsillo de las familias chilenas en 2020 y 2021, pero también planteó el compromiso de que se debía devolver en pagos anuales en un plazo de cuatro años.

Ahora, con la puesta en marcha de los primeros pasos de la Operación Renta 2024, el tema volvió a adquirir relevancia entre aquellas personas que en su momento hicieron la solicitud.

Esto último porque el grupo deberá pagar una nueva cuota correspondiente al año en curso y con un cierto porcentaje reajustado por efectos del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Es más, existe la obligación de presentar la declaración de renta mientras exista un saldo pendiente y solo de esa forma se podrán pedir la devolución de excedentes, en caso de que correspondan,

Operación Renta 2024 y Préstamo Solidario: quiénes lo pagan y de cuándo es el cobro

Según informó el mismo Servicio de Impuestos Internos (SII), el pago aplica a todos los que hicieron la solicitud del Préstamo en los años antes mencionados.

Aquellos que lo pidieron en 2020 se enfrentan a las segunda cuota correspondiente a un 30% del monto solicitado, pero con un reajuste según el IPC.

Para los que hicieron lo mismo en 2021, la obligación implica la tercera cuota de devolución y también asciende a un 30% del dinero con un reajuste del IPC.

Siendo así, durante el proceso de declaración se mostrará el cálculo del monto a pagar que considera el valor de la o las cuotas que corresponden.

Ahora bien, la devolución no puede ser mayor al 5% de los ingresos anuales obtenidos durante 2023 y si estos no existieron no se debe realizar ningún pago o trámite.

¿Cómo saber si debo pagar el beneficio solicitado?

Si personalmente no se tiene claro en qué está el proceso, los beneficios solicitados en los últimos años se pueden verificar directamente en el sitio web del SII (pinchando aquí) con RUT y Clave Única o Tributaria.

Ahí también se arroja en qué está el Beneficio Especial para Independientes 2020, cuyo grupo de beneficiados debe incorporar la tercera cuota en la operación que se aproxima (30% del monto reajustado).