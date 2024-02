Jefe de la OMS califica de “inhumana” la situación que enfrentan los palestinos en la Franja de Gaza

Ginebra de Suiza

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) expuso las graves condiciones humanitarias que enfrenta la población palestina en la Franja de Gaza. Tedros Adhanom Ghebreyesus dijo que ese enclave “se convirtió en una zona de muerte” y llamó a un alto al fuego inmediato en la zona. El titular de la OMS comentó que “la situación sanitaria y humanitaria en Gaza es inhumana y sigue deteriorándose”. Israel mantiene sus bombardeos sobre el centro y sur del enclave ubicado en territorio de Palestina.

Tedros Adhanom Ghebreyesus se preguntó “¿en qué mundo vivimos cuando la gente no puede conseguir comida y agua, o cuando personas que no pueden ni siquiera caminar no reciben atención?”. El jefe de la OMS habló con los medios de comunicación desde la sede del organismo en la ciudad de Ginebra en Suiza. El experto etíope también se refirió a las peligrosas condiciones en que trabaja el personal sanitario y los trabajadores de ayuda humanitaria, los que también puede resultar heridos y muertos.

El máximo representante de la OMS consultó “¿en qué mundo vivimos cuando el personal de salud se arriesga a ser bombardeado cuando trabaja o cuando los hospitales tienen que cerrar porque no hay electricidad ni medicinas o porque se convierten en objetivos militares?”. Sobre el conflicto el investigador científico recalcó que en Gaza “una gran parte del territorio fue destruida, más de 29.000 personas han muerto, otras están desaparecidas, presumiblemente muertas y muchos, muchos otros están heridos”.

La Organización Mundial de la Salud reveló que en menos de cinco meses los niveles de desnutrición severa en la población de la Franja de Gaza pasaron del 1% al 15%. Tedros Adhanom Ghebreyesus enfatizó que “¡necesitamos un cese del fuego ahora! Los rehenes deben ser liberados, las bombas deben cesar de caer y el acceso a la ayuda humanitaria debe ser libre”. El asesor jurídico de la OMS, Steve Salomon, detalló que no existe justificación alguna para los ataques en contra de las infraestructuras o al personal médico.