Nicolás Núñez ya palpita su debut en el Campeonato Nacional 2024: “Estamos con muchas ganas de iniciar nuestra temporada”

El entrenador de Universidad Católica, Nicolás Núñez, fue el protagonista de una conferencia de prensa este miércoles, en la que habló sobre la preparación y las expectativas de su equipo de cara a su debut en el Campeonato Nacional 2024.

Con la autorización lista para la realización del partido de este viernes 23 contra Ñublense, el técnico expresó su felicidad. “Estamos contentos de que se juegue, nuestra sensación es de felicidad porque ya la fecha anterior no la pudimos jugar ni ir a competir para lo que no habíamos preparado”, manifestó.

De cara al encuentro, Núñez explicó que “el equipo se preparó de la misma forma. Estamos con muchas ganas de iniciar nuestra temporada y poder empezar a competir y rendir, que es lo que queremos para este año”.

Además, abordó el lado positivo de la suspensión del debut ante Unión La Calera. “Nos sirvió para ver al rival y confirmar lo que sabemos de ellos, lo que conocemos de las características de los equipos de Mario (Salas) que son muy claras y también lo hacen muy competitivo”, aseguró el DT cruzado.

También se refirió a las bajas que tendrá para su debut en el campeonato. “Tenemos tres bajas por acumulación de tarjeta (Alfonso Parot, Cristian Cuevas y Gary Kagelmacher) y obviamente que las sentimos, pero también lo supimos desde un inicio y nos hemos preparado pensando en que ellos no iban a estar”, sostuvo el estratega.

Para finalizar, Nicolás Núñez habló sobre el sistema táctico que implementará, elogiando la adaptabilidad del plantel. “Más que casarme con un sistema, me gusta una intención de juego y eso no va a variar de acuerdo a si jugamos con 3 en el fondo o no. Además, creo que si el equipo encuentra esa adaptabilidad en el mismo juego, uno ataca y defiende con distintos sistemas y con los mismos jugadores en el mismo momento”, concluyó.