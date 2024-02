Pablo “Vitamina” Sánchez y el triunfo de Palestino en Venezuela: “Nos costó encontrar esa sintonía para hacerles más daño”

Santiago

El entrenador de Palestino, Pablo “Vitamina” Sánchez, analizó en conferencia de prensa el triunfo de su equipo ante Portuguesa en Caracas, por la ida de la fase 2 de la Copa Libertadores.

En ese contexto, no quiso ser tajante en si fue una ventaja o no el hecho de que este fuera recién su primer partido oficial del año. “Entendíamos esa situación como un arma de doble filo. No veníamos con cansancio, pero sin partidos oficiales. El rodaje te lo dan los partidos, encontramos un equipo que venía con sus partidos a cuestas y una manera determinada de jugar. Saben lo que quieren y lo que proponen, pero no sé qué hubiera sido lo ideal”, aseguró el argentino, valorando el hecho de haberse repuesto rápido de la desventaja inicial en Venezuela.

“El empate llegó en un momento justo, el daño que nos hacía Portuguesa tenía que ver con errores propios. En ese aspecto, nos pasó factura la falta de fútbol oficial. Entiendo que el empate llegó rápido, bienvenido el penal que nos permitió ponernos rápido en partido y fue un golpe anímico importante”, explicó, estimando que pudieron haber sumado mayor ventaja en la llave.

“Salió a presionarnos más arriba en el segundo tiempo, generaron cosas a partir de errores propios. Con el resultado adverso, decidieron ir más adelante. El plan era empezar a romper esa primera línea de presión. Nos costó. Lo que pensábamos que podía suceder recién ocurrió en los últimos 15 minutos de partido, sabiendo que se podían desproteger. Nos costó encontrar esa sintonía para hacerles más daño, llegó al final cuando ellos estaban más desesperados”, remarcó Pablo “Vitamina” Sánchez, confiado en abrochar la clasificación en Rancagua.

“Portuguesa tiene la obligación de ir a Chile a hacer un gol. Nuestros, para no perder el partido, primero trataremos de defendernos lo mejor posible y aprovechar algún riesgo que pueda tener en busca de ese gol que tiene que salir a buscar”, dijo, junto con valorar el respaldo de los fanáticos árabes que llegaron al estadio Brígido Iriarte.

“El que llega a este equipo sabe que llega a un club muy especial. Es todo un pueblo detrás de un equipo, nos sentimos orgullosos de llevar esta camiseta, llevando alegrías más allá de nuestras fronteras. Somos súper agradecidos del apoyo que recibimos en redes sociales”, concluyó el DT del elenco tetracolor.