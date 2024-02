El Festival de Viña del Mar 2024 adoptó un enfoque solidario en respuesta a los recientes incendios en la región de Valparaíso. Los animadores del evento, Francisco “Pancho” Saavedra y María Luisa Godoy, expresaron en País ADN su compromiso con la iniciativa solidaria y la reconstrucción de la zona afectada.

Pancho Saavedra enfatizó el carácter solidario del certamen viñamarino desde el principio, destacando la disposición de todos los involucrados en ayudar a Viña del Mar. “Desde el primer minuto, todo el mundo se puso a disposición, la gente de la productora, de Bizarro, la gente de los canales, como que nadie pensó que el festival podría ser de otra forma. Yo creo que inmediatamente cuando comenzaron las conversaciones de lo que estaba pasando, más que cuestionar si se hacía o no se hacía, lo que hicimos fue ponernos a disposición”.

“Yo creo que las cosas fueron de alguna manera encauzándose para que hoy día se transforme en el Festival de la Reconstrucción”, agregó el animador.

María Luisa Godoy respaldó estas declaraciones, indicando que la solidaridad era una decisión unánime. Ella explicó el proceso de organización para canalizar la ayuda, diciendo: “Inmediatamente cuando esto pasa, todos dijeron ya, esto tiene que ser solidario, ¿cómo? Hay que ver, canalizar la ayuda con tales instituciones, hay que cerrarlas, bueno, hay que hablar con los bancos, se requiere una serie de trámites antes de poder anunciar cómo va a ser el modus operandi del festival”.

ADN Ampliar

“Es importante para poder reconstruir”

Ambos animadores visitaron las zonas afectadas, interactuaron con los damnificados y recopilaron testimonios que reflejan la necesidad de ayuda. María Luisa Godoy señaló: “Estamos hablando que hay cientos de personas fallecidas, miles que perdieron sus casas, y por eso hay cierto, nosotros con Pancho hemos trabajado mucho que estemos en el tono de lo que es eso”. También destacó la importancia del Festival de Viña para la región en términos económicos y laborales.

Pancho Saavedra afirmó que, a pesar de algunos comentarios negativos en redes sociales, no ha recibido ninguna oposición directa al evento. En cambio, la comunidad ha expresado su apoyo y reconocimiento a la importancia del festival para la reconstrucción. “Cuando estuvimos en Viña del Mar, cuando estuvimos recorriendo todos los lugares que estaban afectados, de verdad que ninguna persona me dijo no. Al contrario, era como buena onda, que te vaya bien, mucho éxito en el festival. Oiga, que no lo suspendan, queremos que el festival se haga. Es importante para poder reconstruir”, djo.

El Festival de Viña del Mar 2024, bajo la campaña “Viña Arriba”, incluirá donaciones, subastas, visitas de artistas a los afectados y acciones solidarias para contribuir a la recuperación de la región. El evento se llevará a cabo del 25 de febrero al 1 de marzo con un enfoque renovado en la solidaridad y la ayuda a quienes más lo necesitan.